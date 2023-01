Según la Clínica Mayo, la glositis migratoria benigna, conocida como lengua geográfica, es un trastorno inflamatorio que afecta la superficie de la lengua. Conozca qué tan riesgoso es y cómo se trata.

De acuerdo con los expertos, este trastorno que afecta la superficie de la lengua es inofensivo.



"Normalmente, la lengua está recubierta de pequeños bultos de color blanco rosáceo (papilas), que son, en realidad, proyecciones cortas y finas similares a un cabello. En la lengua geográfica, hay zonas sobre la superficie que no tienen papilas y que presentan la apariencia de «islas» rojas y lisas, a menudo con los bordes levemente elevados", explica la Clínica.



Generalmente, estas lesiones se sanan en una región de la lengua y se mueven a otra, reseñan el portal oficial de la entidad.



A pesar de que la aparición de estos parches pueda ser alarmante para algunas personas, no causa problemas de salud de ningún tipo, y no se relaciona con las infecciones o el cáncer. Solo puede generar molestias y mayor sensibilidad.



Los síntomas de este trastorno pueden comprender las manchas o lesiones lisas, rojas, de forma irregular en la parte superior de la lengua; así como cambios frecuentes de la ubicación y el tamaño de las mismas.



También pueden presentarse molestias, como dolor o ardor, por lo general al comer alimentos picantes o ácidos.



Hasta ahora no se ha establecido la causa de esta condición y no hay forma de prevenirla, pues no existe la cantidad suficiente de investigaciones al respecto, pero se cree que podría haber alguna relación entre la lengua geográfica y la psoriasis o el liquen plano.

