La desnutrición crónica es un problema de salud pública que se evidencia en su mayoría en países subdesarrollados. El mayor índice se encuentra en países de África, Asia y América Latina.



En entrevista con EL TIEMPO, la doctora Chessa Lutter, investigadora principal en nutrición de RTI International, consultora de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y miembro del Comité de Elaboración de directrices de la OMS sobre el manejo de la obesidad en niños, habla sobre la importancia de la leche materna en la primera infancia.

A través de más de 75 artículos académicos, capítulos de libros y comentarios, la doctora Lutter ha ayudado a construir el diálogo público sobre la lactancia materna, la alimentación complementaria y la prevención de la desnutrición infantil y la obesidad.

¿Qué es la desnutrición crónica?

La desnutrición crónica se identifica por la relación entre el peso y la talla del niño. Es cuando el niño está por debajo de dos desviaciones estándar de la norma de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud.

¿Es posible que un bebé nazca en estado de desnutrición crónica? ¿qué lo ocasiona?

Sí es posible y esto se debe a la mala alimentación de la madre durante el embarazo. Por este motivo se recomienda tener una excelente nutrición que permita el desarrollo adecuado del bebé y su óptimo estado de salud al nacer.



¿Cómo considera que la desnutrición crónica se puede evitar?

En primer lugar, es indispensable empezar por la buena alimentación de la madre durante el embarazo, para evitar que el niño nazca bajo esta condición. Después, se recomienda la lactancia materna como alimento exclusivo hasta los 6 meses, lo que, además, evita que el niño pueda tener diarreas y otras infecciones comunes de la infancia, lo que puede provocar una desnutrición.

El tiempo mínimo de lactancia exclusiva para los recién nacidos es de seis meses, según recomiendan la OMS y los expertos. Foto: iStock

A partir de los 6 meses, se recomienda, además de la leche, complementar con una combinación de alimentos nutritivos como carnes, huevos, frutas, verduras, cereales integrales, para su crecimiento.

¿Qué le diría a las madres que tienen inconvenientes para lactar?

Muchas veces las madres tienen dificultad para darle manejo por diferentes motivos. Uno de ellos es su regreso al trabajo, lo que implica que deban tomarse su tiempo en el lugar para extraer la leche, y dejar, además, leche almacenada para que quien este cuidando al bebé lo puedan alimentar con leche materna.



Otro caso es la falta de apoyo, para lo que se puede contemplar la búsqueda de aliados, por ejemplo, unirse a grupos de apoyo en redes sociales donde pueda conocer los testimonios de otras madres, relacionarse con ellas y con otras amigas o mujeres que estén amamantando, pero, sobre todo, acudir a un pediatra que apoye la lactancia materna.

¿Qué pasa cuando es el niño el que no quiere?

En ese caso, es primordial recurrir a la ayuda de un profesional experto en lactancia, la cual no tienen todos los pediatras. Esta es la forma adecuada de identificar el motivo, como por ejemplo si tiene problema de agarre. Es importante evitar que tanto ella como el niño se pongan muy ansiosos al momento de amamantar.



Otra alternativa que puede ayudar es mantener al bebé cerca de su pecho para que poco a poco identifique el olor de la leche y reinicie la lactancia.

¿Qué mensaje principal quisiera dejar para las madres?

En primer lugar, que la leche materna es el mejor alimento para el niño, sin duda. No se puede comparar con ninguna otra leche infantil. Esta contiene absolutamente todo lo que necesita el niño, no solo en calidades nutricionales sino también en calidad de factores protectores.



También creo que es muy importante que amamantar no solo es responsabilidad de ella, sino también de la sociedad, que le brinde apoyo desde los niveles mas altos del gobierno, del sistema de salud y de su entorno familiar, que permita que ella no se sienta sola, al contrario que sienta que está respaldada.





