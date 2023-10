Leche: ¿es una bebida saludable o es perjudicial para la salud?

En los últimos años, se han publicado diferentes estudios y algunos profesionales de la salud han informado los beneficios, pero también los perjuicios que puede causar un alimento como la leche.



No obstante, siempre se ha considerado este alimento como esencial para la etapa de desarrollo y crecimiento en los niños, especialmente en aquellos que requieren mejorar su nutrición.



De acuerdo con la clínica de la Universidad de Navarra, las características de la leche dependen de su forma de obtención, de si es tipo de tipo animal, su manejo y tratamiento en el hogar u otros lugares.

Debido a los múltiples datos que se han publicado con respecto a que especialmente la leche de vaca no es del todo saludable, el consumo de este producto ha disminuido, al nivel de que se sustituya por otro tipo de bebidas como la leche de soya, almendras u otros vegetales.



Diversos estudios han registrado que este alimento contiene un importante número de calcio, lo que aporta a la salud del metabolismo y del sistema óseo, sin embargo, hay muchas personas que son intolerantes al principal componente de la leche, que es la lactosa o así mismo tener alergia alguno de sus componentes como sus proteínas o antígenos.



(Le puede interesar: Leche de almendras para una piel sana: así puede usarla)



Por otra parte, según el portal ‘Cuídate Plus’, ya que se ha mencionado que los principales consumidores de la leche deben ser los niños, por sus componentes que pueden ayudar a su crecimiento y desarrollo, en adultos se ha cuestionado el consumo constante.

Esto depende de la cultura alimentaria de cada país, ya que en culturas como por ejemplo en la europea, que desde tiempos remotos incluyen en su alimentación leche animal como de vaca y cabra, mientras que en Asia no acostumbran a tomar frecuentemente esta bebida.



Según la doctora Leticia López, miembro del colegio profesional de dietistas de la comunidad de Madrid, “filogenéticamente, lo natural sería ser intolerante a la lactosa, pero los seres humanos disponemos de un polimorfismo genético que hace que el gen que codifica para esta enzima se siga expresando y la actividad continúe, lo que nos permite digerir la lactosa a lo largo de toda la vida”.



No obstante, también afirma que algunos adultos, a medida que pasa el tiempo, se van volviendo intolerantes a la lactosa, pero que a pesar de esto nunca existirá un 100 % de intolerancia a este componente.



(Lea más: Cada madre transmite al bebé un conjunto único de anticuerpos de la leche materna)



Si ha consultado por este tema a su profesional de la salud y él no encuentra contraindicaciones en su consumo, puede ingerirla en su dieta diaria o también optar por aquellos alimentos que la contienen como los lácteos.



“Estos nutrientes se necesitan a lo largo de toda la vida, por lo que, si nos gusta la leche, y aunque no es imprescindible, sí es una excelente opción como parte de nuestra dieta habitual”, expresó López sobre esta bebida.



Por lo tanto, depende de su consumo propio y su estado de salud, si esta bebida resulta perjudicial o no.

Leche Vs Lactosuero: El gran desafío para Colombia

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Cabras: ¿qué productos se pueden elaborar con la leche de este animal?

Intolerancia a la lactosa: qué es y sus molestos síntomas

Crema de leche: conozca la receta perfecta para acompañar deliciosos postres