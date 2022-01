Muchas personas sueñan con tener un cabello hermoso y abundante. Sin embargo, es una realidad que a un gran porcentaje de la población se le cae el pelo y, aunque parece algo casi normal, lo cierto es que son muchos los factores que influyen su en caída, como la predisposición genética o el estrés.



No obstante, su debilitamiento también es consecuencia, en algunas ocasiones, de la falta de determinados nutrientes y vitaminas o por el exceso de alimentos poco o nada aconsejables, como grasas, azúcares o bebidas alcohólicas.



Si bien es imposible catalogar a un alimento como bueno o malo ‘per se’, sí se puede estudiar la interacción entre los componentes de la comida con el organismo humano.



Es cierto que, por si sola, una dieta saludable no va a resolver los problemas capilares que una persona pueda presentar por su genética o metabolismo, pero no existe duda de que una mala alimentación sí puede empeorar el estado del cabello.



En este contexto la pregunta no solo es si ciertos alimentos pueden afectar la caída del pelo, lo que importa es entender cuáles son esos alimentos y disminuir su ingesta diaria.



Teniendo en cuenta eso, varios estudios en los últimos años han intentado dar luz sobre el asunto en cuestión enfocándose en grupos de alimentos y bebidas específicos. Estos son los tres grupos de productos que no debería consumir si quiere tener un cabello espectacular:



1) Alcohol

​

No hay que olvidar que las bebidas alcohólicas pueden ocasionar un aumento en la caída del cabello.



Su consumo en exceso provoca que no se absorban correctamente algunos minerales que estimulan la salud y el crecimiento del pelo, como el zinc.



Por otro lado, el alcohol deshidrata el cuerpo, incluido el cuero cabelludo, por lo que se resentirá y se volverá más débil y quebradizo.



2) Azúcar

​

Es el mejor amigo de la alopecia masculina y femenina. Su consumo excesivo dificulta el control del estrés, provocando una disminución de los niveles de determinadas hormonas y proteínas, como la B y la E, necesarias para mantener un pelo sano y fuerte.



Al ingerir demasiados de estos alimentos impide la absorción de nutrientes necesarios para el crecimiento del cabello y, por tanto, afectarán y debilitarán a los folículos.



3) Grasas

​

Consumir comida rápida, alimentos fritos o con un alto contenido en grasas daña la regeneración capilar, al estar relacionados con el aumento de la testosterona, lo que puede acelerar su caída.



Asimismo, no sólo es posible que se resienta el pelo y se vea más grasiento, además favorece que la circulación sanguínea no sea la correcta en ninguna parte del cuerpo, mucho menos en la zona del cuero cabelludo.

