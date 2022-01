De acuerdo con Intersex Society of North America, la intersexualidad es un concepto que se utiliza para una variedad de condiciones en las que una persona nace con una anatomía reproductiva o sexual que no parece ajustarse a las definiciones típicas de femenino y masculino.



Según expertos, la frecuencia con la que nace una persona intersexual, asciende aproximadamente a 1 de cada 1500 nacimientos, pero muchos individuos pueden nacer con formas más sutiles de variaciones de la anatomía sexual que no son tan evidentes hasta cierta etapa de la pubertad o de la adultez.



Según los científicos, existen muchas posibles causas de la intersexualidad que provocan diferentes variaciones en el genotipo y el fenotipo y todas se dan durante la formación del bebé en el útero.



Así, por ejemplo, de acuerdo con la revista MedlinePlus, una persona puede tener los cromosomas de una mujer y los ovarios de una mujer, pero los genitales externos con apariencia masculina. Esto con frecuencia es el resultado de un feto femenino que ha estado expuesto a hormonas masculinas en exceso antes del nacimiento.



En este caso particular, los labios mayores (pliegues de la piel de los genitales externos femeninos) se fusionan y el clítoris se agranda de tal forma que puede lucir como un pene. En la mayoría de los casos, la persona tiene un útero y trompas de falopio normales. Esta afección se denomina 'Intersexualidad 46, XX'.



La causa más común de este tipo de intersexualidad es la Hiperplasia suprarrenal congénita, pero también puede deberse al consumo de hormonas masculinas durante el embarazo como testosterona, o puede ser la consecuencia de tumores ováricos, entre otras.



Otra forma común de intersexualidad consiste en que una persona tiene los cromosomas de un hombre, pero los genitales externos no se han formado completamente o son claramente femeninos. Esta afección se denomina 'Intersexualidad 46, XY' y las causas más comunes incluyen problemas con la formación de testosterona o carencia de la enzima necesaria para convertir la testosterona a deshidrotestosterona (DHT).



Es importante resaltar que, de acuerdo con las Naciones Unidas, en algunos casos, los rasgos intersexuales son plenamente visibles al nacer, mientras que en otros algunas variaciones cromosómicas pueden no ser físicamente visibles en absoluto.



También es fundamental aclarar que ser intersexual está relacionado con las características biológicas del sexo y no tiene que ver con la orientación sexual o la identidad de género de las personas. Una persona intersexual puede ser heterosexual,

gay, lesbiana, bisexual o asexual, y puede identificarse como mujer, hombre, ambos o ninguna de las dos cosas.

