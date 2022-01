El test Papanicolau más conocido como citología vaginal, es una medida de prevención frecuente que debe realizarse toda aquella mujer que ya haya tenido su primer encuentro sexual.



Investigaciones recientes concluyen que esta prueba puede detectar el 95 por ciento de los casos de cáncer de cuello uterino y por tanto descender en un 70 por ciento el número de fallecimientos como consecuencia de esta afección.



Con esta prueba se pueden detectar enfermedades como el cáncer de cuello de útero y lesiones pre-malignas; alteraciones producidas por el Virus del Papiloma Humano; infecciones por hongos, bacterias o parásitos y cambios en las células vaginales como consecuencia de la menopausia.



Todo con la finalidad de asignar el tratamiento adecuado en cada caso, lo antes posible.



Es una técnica sencilla, no dolorosa donde se recogen células vaginales con un cepillo y una espátula para poder inspeccionar el fondo vaginal, donde desemboca el cuello uterino. La muestra se examina bajo microscopio.



De acuerdo con el diario La Razón, los ginecólogos hacen hincapié en no realizar esta prueba a mujeres que no hayan mantenido relaciones sexuales ya que algunos cánceres, como el cáncer de cérvix, se asocian a una infección por el VPH que se transmite cuando se mantienen relaciones sexuales.



Para realizarse esta prueba, hay que evitar ir a la cita cuando se está menstruando, pues los resultados de la muestra podrían ser equívocos.



También es recomendable no mantener relaciones sexuales 48 horas antes de la prueba y no usar tratamientos vaginales, como óvulos, cremas o espermicidas en los 5 o 7 días anteriores al examen.



Los resultados indicarán si las células del cuello uterino son normales o anormales. Si son normales y el resultado es negativo, el ginecólogo recomendará repetir la prueba en tres o cinco años, según la edad de la paciente y sus antecedentes médicos, ya que está libre de cualquier enfermedad vaginal.

