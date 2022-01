Europa ha notificado más de 7 millones de nuevos casos de covid-19 reportados en la primera semana de 2022, más del doble en un período de dos semanas, dijo el director de la OMS para Europa, Hans Kluge, en una conferencia de prensa.



La entidad espera que más de la mitad de la población europea esté infectada con la variante ómicron dentro de las próximas seis a ocho semanas.



De acuerdo con un artículo del periódico The Guardian, expertos del continente consideran que la causa más probable del crecimiento en la curva de positividad de casos, se debe a tres factores: ( 1 ) el descenso en las tasas de vacunación, ( 2 ) la disminución de inmunidad entre las personas que se vacunaron primero, y ( 3 ) el creciente desinterés de la población por continuar manteniendo las normas de bioseguridad.



"A este ritmo, el Instituto de Medición y Evaluación de la Salud pronostica que más del 50% de la población de la región se infectará con ómicron en las próximas 6 a 8 semanas", dijo Kluge.



Según los datos facilitados por el Centro de Documentación Europea (CDE), con reportes suministrados por la Universidad Johns Hopkins, el pasado 9 de enero de 2022, Europa había alcanzado 104.935.047 casos diagnosticados y 1.698.242 fallecidos desde el inicio de la pandemia.



El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. indicó que los récords de contagios diarios seguramente no demuestran el verdadero alcance de la actual ola, ya que las cifras oficiales no reflejan los positivos que mucha gente se ha autodiagnosticado en sus casas, mientras muchas redes sanitarias saturadas no han podido diagnosticar a todos los sospechosos.



Por su parte, Maria Van Kerkhove, directora técnica de la OMS para el covid-19, declaró que en las últimas cuatro semanas los casos en Europa se han disparado en más de un 55% a pesar de la "amplia oferta de vacunas y el suministro de herramientas" para evitarlo.

En las últimas cuatro semanas los casos en Europa se han disparado en más de un 55% a pesar de la "amplia oferta de vacunas y el suministro de herramientas" para evitarlo. Foto: JAVIER TORRES / AFP

Relajación ante medidas de bioseguridad y autocuidado

De acuerdo con el informe del Centro de Documentación Europea (CDE), los países con mayor número de casos nuevos diagnosticados han sido Francia (296.097), Italia (155.642) y Reino Unido (141.702).



Los altos indicadores de contagio que ha documentado Europa en los últimos días se atribuyen, principalmente, a la propagación rápida de la variante ómicron, la cual, según algunos estudios, ha probado ser de cinco a diez veces más contagiosa que otras variantes, aunque tiene un periodo de incubación más corto, lo cual permite un mayor número de contagios entre la población y un crecimiento del número de casos supremamente acelerado.



En este sentido, las autoridades plantean que es fundamental continuar fomentando las medidas de bioseguridad para contener la propagación rápida de la variante.



Según The Guardian, un ejemplo de la situación que atraviesa Europa es el caso de Los Países Bajos que, una vez llegó al 73% de vacunación cambió las restricciones de bioseguridad durante el verano. El país registró cifras de contagio alarmantes en siete días, lo que condujo al Gobierno a cambiar su promesa de eliminar todas las restricciones para finalizar el año.



Por esta razón, las autoridades coinciden en que si bien la vacunación es importante porque se ha comprobado que disminuye potencialmente la posibilidad de hospitalización y muerte, también es fundamental continuar con las medidas de autocuidado que, si bien parecen procedimientos sencillos, pueden marcar la diferencia.

Leve descenso en las tasas de vacunación

Se deben procurar las ventanas y las puertas abiertas en los espacios cerrados y complementarse con otras medidas de autocuidado. Foto: iStock

Lo cierto es que en los últimos meses el ritmo de vacunación ha disminuido en todo el continente. Al terminar el año 2021, algunos paises como Francia y Alemania, tan solo habían alcanzado una tasa de inoculación de un 68 y 66% de la población.



La situación se agrava en algunos países de Europa central y oriental, como es el caso de Rusia, donde solo el 32% de las personas estaba vacunada al cierre del mes pasado. Este país encabeza la lista con el mayor número de fallecidos desde el inicio de la pandemia (309.787), seguido por Reino Unido (150.634) e Italia (139.038).



Estudios aseguran que el descenso en las tasas de vacunación con esquemas completos, eleva las cifras de mortalidad, hospitalización y covid grave. El 80% de los enfermos hospitalizados por covid son personas que han sido vacunadas, según los datos recopilados por la OMS en el ámbito internacional.



Sin embargo, la entidad afirma que el problema no radica en la cantidad de dosis aplicadas, sino en la distribución e inequidad de las vacunas a nivel mundial. Los expertos de la OMS dijeron que no están en contra de las dosis de refuerzo, pero recordaron que la decisión de los países ricos de ofrecerlas a toda su población adulta juega en contra de que los grupos de riesgo en los países pobres puedan tener acceso a las vacunas para una primera o segunda dosis.



Los estudios siguen mostrando que hay una reducción de la inmunidad entre las personas vacunadas alrededor de seis meses. Sin embargo, por el momento, la Comisión Europea ha garantizado hasta 4 600 millones de dosis de vacunas contra el covid-19 y se están negociando dosis adicionales.

