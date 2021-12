La mayoría de personas habrán conocido o escuchado hablar de alguien sonámbulo. Y es que uno de cada diez niños y uno de cada 50 adultos, tiene esta extraña condición en la que, estando en una fase profunda de sueño, se levantan, hablan, caminan e incluso, cantan.



El sonambulismo es un trastorno del sueño cuyas causas exactas son todavía desconocidas, aunque se sospecha que podría estar relacionado con un componente hereditario.



Si bien no se sabe con exactitud a qué se debe esta afección, sí se sabe lo que sucede cuando las personas duermen.



De acuerdo con un artículo de la BBC, durante la noche, el ciclo del sueño atraviesa varias etapas. Comienza con un período de sueño liviano que se torna considerablemente más profundo a los 20 minutos, aproximadamente, y luego se vuelve un poco más ligero otra vez, antes de ingresar en una fase conocida como MOR (movimientos oculares rápidos).



En la fase MOR es donde las personas tienen más posibilidades de soñar. En esta etapa el cuerpo está paralizado para evitar actuar el contenido del sueño, pero el sonambulismo ocurre durante una etapa mucho más profunda.



Un estudio reciente llevado a cabo en el Hospital Niguarda de Milán, en Italia, examinó las ondas cerebrales de las personas que son proclives a caminar dormidas y descubrió que algunas partes del cerebro permanecen despiertas mientras otras están dormidas. Esto parece indicar que el sonambulismo es producto de un desequilibrio entre estos dos estados.



Es un mito que la gente sonámbula es parecida a un zombie, pero sí es cierto que, en ese estado, es muy difícil llamar su atención y las personas a su alrededor no suelen saber qué hacer o cómo actuar.

No es recomendable despertar a un sonámbulo

Siempre se ha dicho que puede resultar peligroso o contraproducente despertar a una persona sonámbula, pero además es un acto complicado.



Al tratarse de una parasomnia, la persona no está dormida ni despierta, por lo que no tiene una comprensión consciente de lo que está haciendo.



Si logra despertar a un sonámbulo en el acto, es posible que se sienta desorientado, confundido o asustado. El pánico puede provocar en algunos casos que despertarlos suponga una conducta violenta, especialmente si no lo reconocen o no saben dónde están, ni qué es lo que está sucediendo.



Al margen del susto o de la confusión, despertar a un sonámbulo no puede provocar un ataque cardiaco ni tampoco daño cerebral.



Si el sonámbulo no representa ningún peligro para sí mismo ni para los demás, no es necesario despertarlo, y es más molesto y desagradable para ellos que dejar que permanezcan dormidos.



En los casos que sea necesario deberá hacerlo gritando su nombre y hablando en voz alta, sin zarandear, sacudir o agarrar a la persona. Cuando se despierte, explique con calma el contexto.

