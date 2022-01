De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el uso de mascarillas quirúrgicas o tapabocas es esencial como medida de prevención ante el contagio por covid-19.



Algunas investigaciones científicas han demostrado que la nueva variante del coronavirus, se transmite mucho más rápido y con mayor facilidad. Se sabe que cuando una persona habla, estornuda o tose, expulsa al aire gotículas de saliva y secreciones nasales infectadas con gérmenes. Por eso, una forma de prevenir la propagación de esta infección respiratoria es taparse la nariz y la boca, usando mascarillas.



Las mascarillas retienen las secreciones que se producen al hablar, respirar y estornudar, evitando que el virus caiga sobre otras personas y superficies. Las mascarillas son importantes porque actúan como una barrera que atrapa a los transmisores de infecciones presentes en el ambiente.



Existen tres tipos de mascarillas recomendadas por los organismos de salud para el manejo de coronavirus y otras infecciones respiratorias:



Mascarilla de tela: esta mascarilla no es de uso médico porque está hecha de tela y otros materiales. Protege a otros de las emisiones respiratorias de quien la usa y ofrece alguna protección a quien la porta.



Está hecha de una variedad de tejidos y telas no tejidas, como algodón y mezclas sintéticas. Este tipo de tapabocas, tiene una eficacia de 26% a 80% dependiendo de factores como el tipo de tela y el número de capas.



Mascarilla quirúrgica: es de uso obligatorio para todo el sector de la salud. Está hecha de tres materiales no tejidos con capas de filtración en la mitad. Generalmente ofrece más protección que una mascarillas de tela, pero menos que una de material más ajustado.



La OMS las recomienda solo para trabajadores de la salud, personas con síntomas de covid-19, aquellos con contacto con personas con síntomas y cualquier persona de 60 años o más o vulnerable.



Mascarilla N95 (Mascarilla filtradora de partículas): protege a otros de las emisiones respiratorias y reduce la exposición a partículas de quien la porta. Usa un filtro electrostático para capturar partículas, incluyendo virus.



Algunas N95 tienen válvulas. Esta mascarilla es 95% efectiva para bloquear partículas grandes y pequeñas. La OMS recomienda considerar preservarlas para trabajadores de la salud que realizan procedimientos de alto riesgo en los que se exponen a partículas de aerosol.



El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, mencionó recientemente que es fundamental ante la nueva ola de contagios por ómicron, "conseguir la mascarilla de mayor calidad que puedan tolerar y que esté disponible para ustedes".

