En Colombia, recientemente, Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, presentó el panorama de la situación epidemiológica del país frente al covid-19 y explicó que el territorio continúa enfrentando una ola de ómicron de manera 'asincrónica'.



Por esta razón, el Ministerio de Salud y Protección social ha compartido una serie de "síntomas de alarma" que podrán ayudar a la población a identificar si es debido o necesario acudir a urgencias, aislarse preventivamente o realizarse una prueba contra el covid-19.



La actual ola de contagios de covid-19, con cifras récord de casos diarios, está causando una enorme presión en las redes sanitarias de todo el planeta.



Al respecto, el director mencionó que "ese incremento de casos no es proporcional al observado antes. Ómicron tiene una severidad entre el 40 a 70 % menor. Si hubiese sido con delta, ese pico de muertes sería mayor, eso no quiere decir que las personas no vacunadas o sin refuerzo no puedan morir".



La rápida propagación de la variante ha ocasionado que la ocupación UCI por covid haya aumentado, aunque la cepa continúa siendo muy leve. Lo mismo pasa en hospitalización general, de acuerdo con el informe que explicó Fernández.

Si presentas síntomas respiratorios, ¿cuándo debes dirigirte a los servicios de salud? Aquí la respuesta. pic.twitter.com/ZVwVxnK00b — MinSaludCol (@MinSaludCol) January 24, 2022

Por esta razón, con la intención de no sobrecargar las redes sanitarias, expertos recomiendan acudir a hospitales, clínicas y centros asistenciales únicamente cuando se presenten síntomas como: dificultad para respirar, dolor en el pecho, pérdida o cualquier alteración del estado de conciencia y fiebre persistente que no se controla en casa.



Fernández advirtió que, aunque sean más las personas recluidas en centros hospitalarios por factores no covid, el personal sanitario debe mantener las alertas y reforzar las medidas de bioseguridad para evitar contagios al interior de clínicas y hospitales.



"No estamos en el punto de partida, tenemos todas las herramientas disponibles necesarias para hacer la diferencia. La principal, mas no la única estrategia, es la vacunación y acceder a las vacunas de refuerzo, pero sobre todo para las personas mayores de 50 años; esto hará que este pico de casos no se traduzca en un pico significativo de muertes y que ese incremento que hemos observado de muertes, se estabilice y reduzca rápidamente como lo han logrado varios países", concluyó Fernández frente a la situación epidemiológica.

