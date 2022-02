La diabetes, una enfermedad crónica, que avanza en silencio ante la falta de un tratamiento oportuno, generando complicaciones renales, cardiovasculares, entre otras.



En muchos casos, este diagnostico llega de sorpresa para muchos jóvenes y otros adultos mayores que deben aferrarse a la disciplina y tener una buena adherencia al tratamiento, para obtener una vida sana y llevadera. Sin embargo, un hecho colateral de la enfermedad es la angustia y la decaimiento emocional que produce en algunas personas saber que, en algunos casos, tendrán que lidiar con esta enfermedad el resto de su vida.



Ser diagnosticado con diabetes puede ser un golpe emocional para la mayoría de las personas y puede causar sentimientos de ansiedad, entumecimiento, bajo estado de ánimo y agobio en las semanas y meses posteriores a la noticia.



La angustia por se diagnosticado con diabetes es muy común y los médicos la consideran una reacción completamente natural al cuidado de la diabetes todo el día, todos los días.



Los sentimientos son un poco más comunes para las personas que toman insulina y la razón más común para experimentar estos estados de ánimo es preocuparse por tener complicaciones en el futuro o sentirse ansioso si el control de su diabetes se desvía.



Los cinco signos de angustia y agotamiento por diabetes de acuerdo a Diabetes UK pueden ser:



- Sentirse enojado por la diabetes y frustrado por las demandas de controlarla.



- Preocuparse por no cuidar lo suficiente de su diabetes pero no sentirse motivado para cambiar.



- Evitar ir a citas o controlar sus niveles de azúcar en la sangre.



- Hacer elecciones de alimentos poco saludables regularmente.



- Sentirse solo y aislado.



Cuando la angustia de la diabetes progresa y se convierte en agotamiento, las personas a menudo dejan de cuidarse a sí mismas y a su diabetes. Para algunas personas, esto significa saltarse las dosis de insulina o no tomar sus tabletas.



Por eso es tan importante que pueda detectar los signos de angustia y agotamiento por la diabetes, para que pueda obtener el tipo de ayuda adecuado cuando más lo necesite y volver a la normalidad.



Vivir con una mentalidad óptima es fundamental para hacerle frente a esta enfermedad. No solo se trata de seguir el tratamiento médico, sino de transformar su estilo de vida.



Uno de los objetivos más importantes tanto en su prevención como en su control de la diabetes es tener hábitos de vida saludables, por ejemplo, dejar de lado el sedentarismo y hacer ejercicio como mínimo entre 150 y 300 minutos por semana.



También es fundamental comer de una mejor manera, teniendo un menú mucho más saludable, incluyendo por lo menos 5 porciones al día de frutas y verduras, estos son aspectos que se reflejarán en una mejor calidad de vida.

