Estos son algunos alimentos permitidos y prohibidos para diabéticos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la diabetes mellitus como "una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce".



El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia, es decir, el aumento del azúcar en la sangre. Por lo tanto, la nutrición de una persona que padece diabetes está asociada a la producción de insulina.



La Fundación para la Diabetes, afirma que "la insulina es una hormona del aparato digestivo que tiene la misión de facilitar que la glucosa que circula en la sangre penetre en las células y sea aprovechada como energía".



Esta hormona se produce en el páncreas, concretamente en las células beta pancreáticas. Cuando se empieza a comer alimentos que contienen hidratos de carbono, se activan unos sensores y el páncreas empieza a producir insulina que libera directamente a la sangre.



Alimentos no recomendados



Según Serafín Murillo, asesor en Nutrición y Deporte de la Fundación para la Diabetes y Nutricionista e Investigador del Centro de Investigación Biomédica (CIBERDEM) en Barcelona, dentro de los hidratos de carbono existen dos grupos que se deben tener en cuenta en la alimentación de las personas con diabetes:



Azúcares: azúcar de mesa, algunos edulcorantes como la fructosa, frutas y zumos de frutas, leche y yogur, dulces, bebidas azucaradas, chocolate y productos de bollería o pastelería.



Almidones: presentes en los alimentos farináceos como arroz, pasta, patata, legumbres, pan, cereales, bollería y pastelería.



Los azúcares pertenecen al grupo de los hidratos de carbono. Por tanto, se entiende que los azúcares presentes en un dulce o un pastel aumentarán los niveles de glucosa en sangre de forma similar al almidón que contiene el pan, el arroz o la papas. Se deben evitar mayoritariamente.



Alimentos que puede incorporar a la dieta



De acuerdo al libro 'Manual para pacientes con Diabetes tipo 2', escrito por Carolina Descalzo, licenciada en nutrición por la Universidad El Salvador (USAL), de Buenos Aires, Argentina, y Jorge Aldrete Velasco, especialista certificado en Medicina Interna con experiencia en investigación clínica, existen alimentos que se recomienda incorporar a la dieta de personas que padecen esta enfermedad.



Algunos de estos alimentos son: espinaca o acelga, pescados, yogures bajos en grasa y sin azúcar, aceite de oliva, aguacate, quinoa, arándanos, frutos secos y leguminosas.



Los autores mencionan que un alimento tan popular como, por ejemplo, el aguacate "tiene un excelente aporte de ácidos grasos protectores para el cerebro y corazón. Si bien es un alimento con alta concentración de calorías, se puede incluir en la alimentación diaria en porciones controladas".



La alimentación de las personas con diabetes no precisa el consumo de productos especiales, pues se pueden confeccionar menús equilibrados y adaptados utilizando los productos habituales, solamente teniendo en cuenta las cantidades de alimentos consumidas.



A pesar de ello, en el mercado existen productos interesantes, que reducen el contenido o tipo de hidratos de carbono respecto a los habituales. De este modo, se pueden encontrar chocolates, galletas, turrones, flanes o panes que debido a esta reducción tendrían un menor efecto sobre los niveles de glucosa en sangre.

