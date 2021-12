Este lunes el Ministerio de Salud confirmó los primeros tres casos de ómicron en el país con base en los análisis realizados por la red genómica del Instituto Nacional de Salud (INS).



El ministro de Salud Fernando Ruiz aseguró que los tres casos corresponden a viajeros "dos de ellos provenientes de Estados Unidos y uno de España”. Uno de los casos fue detectado en Santa Marta y los otros dos en Cartagena. Por ahora el Instituto Nacional de Salud tiene bajo vigilancia a las tres personas, a sus contactos y a los demás viajeros provenientes de ambos países.



¿Qué sigue ahora? De acuerdo con lo dicho por el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, “la clave (para enfrentar la variante) estará en aplicar la dosis de refuerzo a los adultos mayores para así crear un muro de protección lo más pronto posible”.



El ex viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso, ya había alertado que la vacunación ha demostrado ser importante para la protección ante esta variante "incluso en un estudio de 3 millones de personas encontraron que la gran mayoría de infectados eran personas no vacunadas, entonces no vacunarse es un riesgo para las variantes originales, para la cepa delta que es la dominante en este momento en el país y también para ómicron", dijo.



Es importante, ante la confirmación de estos nuevos casos, mantener las medidas de bioseguridad, incluido el permanente uso del tapabocas, el constante lavado de manos y evitar sitios cerrados y aglomeraciones, puesto que desde el ministerio señalan que "todas estas son medidas complementarias a la vacunación y necesarias. Las personas sintomáticas respiratorias deben aislarse para cortar cadenas transmisión".



La entidad también ha sido enfática en alertar a los entes territoriales y a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) vacunadoras a mantener las responsabilidades, lineamientos y compromisos dentro del Plan Nacional de Vacunación.

¿A qué nos enfrentamos?

Hasta ahora no se han observado variaciones en los síntomas que produce ómicron al compararlos con los que generan otras variantes, por lo que se presume que si bien podría afectar a más personas -por ahora- no hay certeza de que pueda ocasionar mayores muertes.



Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, afirmó que ómicron tiene una mayor transmisibilidad en comparación de delta. "Sabemos que es una variante con mayor transmisibilidad y con eso me refiero a que es dos o hasta cuatro veces más veloz que delta", expresó el funcionario.



De igual manera, el Ministerio confirmó que las vacunas que se aplican en Colombia son efectivas contra ómicron y las otras variantes.



Al respecto, la epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud María Van Kerkhove, insistió hace algunas semanas que "no hay indicación que sugiera que las vacunas no vayan a funcionar, incluso si se reduce la efectividad, las vacunas salvarán vidas", aseguró, e hizo énfasis en que "la gente debe vacunarse tan pronto como pueda".

