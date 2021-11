Así se desarrollan los problemas de insulina

La diabetes es una enfermedad que afecta la capacidad del cuerpo para procesar la glucosa en la sangre, también conocida como azúcar en la sangre. El 2014, un 8,5% de los mayores de 18 años tenían diabetes y, en 2019, esta enfermedad causó de forma directa 1,5 millones de defunciones.



Sin embargo, para calcular con más exactitud la mortalidad ocasionada por la diabetes deberían añadirse las defunciones causadas por las enfermedades cardiovasculares, la insuficiencia renal crónica y la tuberculosis que provoca la glucemia superior a la adecuada.



Según la American Diabetes Association, el número estimado de personas mayores de 18 años con diabetes diagnosticada y no diagnosticada es de 30.2 millones. La cifra representa entre el 27.9 por ciento y el 32.7 por ciento de la población.



La diabetes está asociada a un problema con la producción de insulina, una hormona que produce el páncreas, permite que las células absorban y utilicen la glucosa. En las personas con resistencia a la insulina, las células no pueden usar la insulina de manera efectiva.



De acuerdo con el Medical News Today, la insulina permite que la glucosa de los alimentos ingrese a las células del cuerpo para suministrar energía. La resistencia a la insulina suele ser el resultado del siguiente ciclo:



- Una persona tiene genes o un entorno que hace que sea más probable que no pueda producir suficiente insulina para cubrir la cantidad de glucosa que come.



- El cuerpo trata de producir insulina adicional para procesar el exceso de glucosa en la sangre.



- El páncreas no puede hacer frente al aumento de la demanda, y el exceso de azúcar comienza a circular en la sangre, provocando daños.



- Con el tiempo, la insulina se vuelve menos efectiva a la hora de introducir glucosa en las células, y los niveles de azúcar en la sangre continúan aumentando.



- En el caso de la diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina se produce gradualmente.



- Esta es la razón por la que los médicos a menudo recomiendan hacer cambios en el estilo de vida en un intento por desacelerar o revertir este ciclo.



La dieta saludable, la actividad física regular, el mantenimiento de un peso corporal normal y evitar el consumo de tabaco previenen la diabetes de tipo II o retrasan su aparición.

