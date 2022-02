Las fracturas por fragilidad son aquellas que se producen por traumas de bajo impacto, es decir, golpes que normalmente no generarían una fractura en una persona sana.



Se presentan ante actividades cotidianas como un estiramiento prolongado al tender la ropa, incluso la que se produce en la muñeca con un simple resbalón, explica la doctora Adriana Medina Orjuela, médica endocrinóloga experta en osteoporosis.



El verdadero problema de este tipo de fracturas es que advierten que la calidad del hueso ya está severamente deteriorada. Este tipo específico de fractura es causada por fragilidad ósea debido, principalmente, a una epidemia silenciosa: la osteoporosis, una enfermedad asintomática que torna el hueso poroso y frágil, progresivamente.



Las principales fracturas por fragilidad se dan en cadera, muñeca, húmero y columna vertebral. A partir de esos incidentes, las consecuencias de la osteoporosis serán evidentes para pacientes, familia y sistema de salud, ya que estas generan discapacidad, disminución de la calidad de vida y, por supuesto, mortalidad.



Parece increíble, pero muchos médicos en la atención primaria no conocen los tratamientos correctos ni promueven medidas de prevención; por eso, la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo (Acomm) hace permanentes llamados y capacitaciones para que la población sepa que los tratamientos son eficaces y que la densitometría es un examen clave de prevención.



Sin embargo, estas fracturas no suelen ser priorizadas en los sistemas de salud, lo que termina aumentando el riesgo de que se presente una segunda fractura.

Las principales fracturas por fragilidad se dan en cadera, muñeca, húmero y columna vertebral. Foto: Istock

Investigación colombiana

La investigación ‘Características clínicas y el impacto del tratamiento sobre las fracturas por fragilidad en Colombia’ contó con la participación de destacados médicos investigadores, entre ellos los doctores Adriana Medina Orjuela, Óscar Rosero y Geraldine Altamar, miembros de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, máximo organismo en Colombia para tratar temas de salud osteomuscular.



El artículo fue publicado el año pasado en la prestigiosa revista médica Journal Of Gerontology And Geriatrics, pero no se conocía información en medios colombianos. En este estudio participaron 10 hospitales de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Manizales.



Los resultados muestran que si bien el 39% de pacientes que participaron ya tenían una fractura por fragilidad reportada, solo el 7 % había recibido un tratamiento específico para osteoporosis, los demás solo estaban siendo tratados con calcio y vitamina D. Además, se encontró que la fractura más frecuente en los pacientes es la de cadera.



Después de un año de hacer observación y seguimiento a los pacientes que habían sufrido una fractura, el estudio confirma que gracias a los centros donde hay programas que atienden estas lesiones, el 76 % de pacientes fueron a cirugía en un periodo de 1 a 5 días, lo que es realmente favorable porque disminuye el tiempo de atender una fractura, en especial los que llegan con ruptura ósea de cadera, “y ello influye radicalmente en costos para el sistema de salud, tiempos y pronóstico de recuperación”, explica la doctora Adriana Medina Orjuela, una de las médicas que lideraron la investigación.

Un tratamiento adecuado para osteoporosis estaba en un 7 por ciento, pero gracias a los centros especializados en esta patología aumentó en un 43 por ciento, lo que termina siendo muy favorable FACEBOOK

“Otro hallazgo importante es que el porcentaje de pacientes que necesitaban un tratamiento adecuado para osteoporosis estaba en un 7 por ciento, pero gracias a los centros especializados en esta patología aumentó en un 43 por ciento, lo que termina siendo muy favorable” explica la doctora Geraldine Altamar, especialista en medicina interna y geriatría.



Cuando los pacientes tienen una alerta de sufrir una segunda fractura, la probabilidad de que suceda es del 86 por ciento, pero en el estudio realizado se demostró que si se realiza un tratamiento adecuado para la osteoporosis, entonces se reduce en un 80 por ciento.



Además de reducir la mortalidad en un 9 por ciento, comparado con la cifra promedio mundial. Los programas de prevención de fracturas osteoporóticas favorecen el inicio del tratamiento para prevenir las fracturas subsecuentes, disminuir la mortalidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes.



En este sentido, un correcto tratamiento farmacológico antiosteoporosis, la instauración de ciertos hábitos higiénico-dietéticos, evitar el tabaquismo y consumo de alcohol y la rehabilitación física son los factores que mejor influyen a la hora de conseguir un completo restablecimiento del paciente.



La prevención para evitar una segunda fractura debe ser una prioridad para la salud pública porque las fracturas por fragilidad ósea son una carga para los pacientes y los sistemas de salud.

Los programas de prevención de fracturas osteoporóticas pueden prevenir lesiones futuras. Foto: iStock

Cifras que alarman

• Las fracturas por fragilidad son frecuentes: una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 50 años las sufrirán.



• En el mundo, una persona sufre una fractura osteoporótica cada tres segundos y una fractura vertebral cada 22 segundos.



• Solo una de cada tres fracturas de columna recibe atención médica.



• El 80% de los pacientes que les dan de alta en una institución de atención médica tras superar una fractura osteoporótica no recibe ninguna recomendación para prevenir nuevas fracturas.



• La osteoporosis causa una tasa de mortalidad mayor a la enfermedad cardiovascular.



• Cerca de 200 millones de personas alrededor del mundo padecen de osteoporosis.



• Los estudios han proporcionado pruebas de que el estado nutricional y la ingesta de calcio y proteína de la dieta en la infancia son factores determinantes de la masa ósea en la edad adulta.



• La evidencia epidemiológica sugiere que practicar actividad física reduce las fracturas de cadera en mujeres y hombres.

El 80% de los pacientes que les dan de alta en una institución de atención médica tras superar una fractura osteoporótica no recibe ninguna recomendación para prevenir nuevas fracturas. Foto: iStock

Consejos para evitar fracturas en casa

1. Evite dejar juguetes, zapatos, cables y objetos parecidos en el suelo para que ningún adulto mayor se tropiece.



2. Asegúrese que ningún mueble esté obstruyendo el paso.



3. Permanezca en calzado cómodo y revise que los cordones se encuentren bien amarrados.



4. Es recomendable que todas las zonas del hogar se encuentren con buena iluminación.



5. Tenga cuidado con las alfombras en casa puesto que pueden llegar a causar accidentes.



6. Tenga precaución al subir y bajar las escaleras.

