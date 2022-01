En algunos países como Reino Unido y Estados Unidos han autorizado la venta y uso de los 'auto-test' rápidos de antígeno para identificar el covid-19.



Estas pruebas pueden comprarse fácilmente en cualquier almacén y se realizan en la comodidad del hogar. En algunos países son totalmente gratuitos y solo es necesario seguir algunos pasos muy sencillos, para obtener resultados en pocos minutos.



Esta nueva modalidad de pruebas actúan de la misma forma que otros test de antígeno, es decir, están diseñadas para detectar las proteínas en la superficie del coronavirus.



Se distribuyen como un 'kit de prueba' que contiene: un hisopo, líquido con sal y jabón que rompe las células y otras partículas, y un dispositivo de testeo parecido a los que se utilizan en las pruebas de embarazo.



Sin embargo, no son 100% efectivas puesto que si las mutaciones en el virus cambian la estructura de las proteínas, las pruebas de antígeno podrían no detectar una nueva variante.



De acuerdo con la prueba ACON FlowflexTM, comercializada en Reino Unido, para realizar esta prueba rápida y precisa, solo se deben seguir los siguientes pasos:



1) Preparar el sitio para realizar la prueba y revisar que los componentes del kit estén completos.



2) Inserta el hisopo en la nariz haciendo una rotación suave. El hisopo debe introducirse aproximadamente a 2,5 cm de cada fosa y no debe insertarse de forma profunda si existe algún tipo de resistencia o dolor.



3) El hisopo se rota 5 veces dentro de la nariz y se frota en las paredes nasales para obtener una muestra. Se debe introducir el mismo algodón en ambas fosas de la nariz.



5) La muestra se recoge y se pone dentro del tubo que tiene el líquido. Se da vueltas al hisopo, rotándolo dentro de la sustancia durante 30 segundos.



6 ) Retira el hisopo y mezcla la muestra con el producto. Luego, se aplican cuatro gotas de este líquido a una tira de prueba que tiene anticuerpos contra el SARS-CoV-2 pintados en una línea delgada.



Al igual que los anticuerpos, los de la tira reactiva se unirán a cualquier antígeno de la muestra. Si los anticuerpos se unen a los antígenos del coronavirus, en tan solo 15 minutos aparece una línea de color púrpura en la tira reactiva que indica la presencia de SARS-CoV-2.



Si bien se trata de un procedimiento sencillo, un nuevo estudio sugiere que las pruebas de antígeno utilizadas en el hogar como Abbott BinaxNOW y Quidel QuickVue, pueden no detectar algunas infecciones por ómicron incluso cuando las personas sí están infectadas con covid-19.



El estudio, que aún no ha sido revisado por pares, se centró en 30 personas infectadas con el virus que experimentaron lo que probablemente fueron brotes de la variante ómicron en diciembre. Las personas recibieron pruebas PCR a base de saliva y pruebas de antígeno rápidas.



En cuatro casos, las personas que usaron las pruebas de 'auto-test' rápido de antígeno transmitieron el virus a otros, cuando la prueba ya había mostrado un resultado negativo. Por esta razón, la opción más confiable y acertada para detectar el covid-19 continúa siendo la prueba PCR.



Las pruebas de PCR pueden detectar una enfermedad cuando hay sólo una cantidad muy pequeña de patógenos en el cuerpo. Durante una prueba de PCR, una pequeña cantidad de material genético de una muestra se copia varias veces. El proceso se conoce como amplificación y es extremadamente acertado.

