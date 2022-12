Sin duda, en algún momento de la vida, todos habrán experimentado dolor de pies. Una de las dolencias más comunes es la fascitis plantar, descrita por los especialistas como una de las causas más comunes del dolor de talón. Implica la inflamación de una banda gruesa de tejido que atraviesa la planta del pie y conecta el hueso del talón con los dedos de los pies.



Recientemente, el Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) en España explicó que cuando es más habitual el uso de un calzado "excesivamente plano", principalmente por parte de las mujeres, "se pueden generar problemas de salud en los pies como, por ejemplo, fascitis plantar (dolor en la planta del pie)".



Además, también puede ocasionar dolor en los gemelos, en los tobillos, en la cadera y en la espalda. "Los zapatos tipo bailarinas deberían destinarse únicamente a eventos ocasionales. Igual que un calzado con un tacón elevado es perjudicial para la salud de los pies, un calzado excesivamente plano también puede serlo porque, entre otras cosas, no da estabilidad a la pisada", ha aseguro Maite García, vicepresidenta del ICOPCV.



Las suelas muy finas obligan al pie a absorber los impactos contra el suelo directamente y no ofrecen un buen apoyo para el arco del pie ni para el talón, gran parte de ellas son muy duras y no permiten la flexión en los dedos.



Desde el ICOPCV se ha mostrado que este tipo de calzado provoca sufrimiento en el sistema aquíleo-calcáneo-plantar que es el responsable de que se realice el primer movimiento del paso en personas que no están acostumbradas a ir con una mínima expresión de calzado o simplemente, que padecen alguna alteración.



Cuando el talón entra en contacto contra el suelo, el tobillo se flexiona gracias a la tensión del tendón de Aquiles. Cuando el calzado es muy plano y no tiene sujeción del tobillo, la tensión de este tendón ha de ser mayor para que flexione y esto hace que el calcáneo, el hueso del talón, y la fascia plantar recibirán mayor tensión también, lo que acaba generando la dolorosa y a veces incapacitante fascitis plantar.



Los podólogos han recordado que, tanto para hombres como para mujeres, lo aconsejable es utilizar un calzado con buena sujeción que se adapte al movimiento del pie y al mismo, y que tenga una suela de goma o resistente pero flexible.



De acuerdo con la Clínica Mayo, la mayoría de las personas que tienen fascitis plantar se recupera en unos meses con un tratamiento conservador, que incluye aplicación de hielo en el área adolorida, estiramiento y modificar o evitar actividades que causen dolor. Los analgésicos como el ibuprofeno (Advil, Motrin IB, otros) y el naproxeno sódico (Aleve) pueden aliviar el dolor y la inflamación.





