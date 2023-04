Hoy, la FP2030 que constituye la única alianza global centrada exclusivamente en la planificación familiar en el mundo, lanzó un Centro Regional para América Latina y el Caribe. La organización Save the Children y Profamilia (de Colombia), serán las entidades encargadas de operar este centro, que ya cuenta con versiones similares en otros cuatro lugares del planeta: África, Asia, Norteamérica y Europa.

La creación de este hub en la región tiene como objetivo movilizar mayores inversiones para el territorio en planificación familiar a través de alianzas estratégicas con gobiernos, la sociedad civil, algunas organizaciones, donantes, el sector privado e investigadores.



A largo plazo, la meta del FP2030 es que la mayoría de personas en el mundo tengan la libertad y capacidad de llevar vidas sexuales saludables y tomar decisiones propias e informadas sobre el uso de anticonceptivos y otros métodos de planificación familiar.



Para Victoria Ward, Directora Regional de Save the Children en América Latina en el Caribe resulta impactante que alrededor de 1,5 millones de adolescentes den a luz cada año en la región. “La educación sexual en materia de salud reproductiva es una cuestión de salud pública que debe abordarse como una prioridad en nuestros países”, aseguró durante el evento de lanzamiento.



Por este motivo, Save the Children en América Latina y Profamilia en Colombia firmaron un convenio de colaboración para establecer un consorcio que garantizará el funcionamiento y la excelencia del FP2030 en la región. El consorcio aportará las mejores prácticas y experiencia de ambas organizaciones para cumplir con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y adolescentes en todo el territorio.



Ward resaltó que si bien en América Latina y el Caribe se han visto avances en temas de salud sexual y reproductiva, todavía existen grandes desafíos. De acuerdo con el último informe de la UNFPA (Fondo de las Naciones Unidas para la Población), la región registra la segunda tasa más alta de embarazos en adolescentes en el mundo.



Asimismo, se estima que casi el 18% de los nacimientos en la región corresponden a madres menores de 20 años de edad, por lo que resulta necesario insistir en la creación de políticas públicas que puedan solventar este y otros indicadores de salud (como la mortalidad materna) que continúan siendo nefastos para los países en desarrollo.



Sobre estas cifras, Samukeliso Dube, Directora Ejecutiva de FP2030 manifestó que si bien Latinoamérica ha avanzado significativamente en políticas públicas que garantizan los derechos sexuales de la población, es importante continuar aprendiendo las regiones del mundo con larga data para que sobre la base de ese movimiento se logre progresar en esferas que parecen estarse quedando atrás.



La idea de incorporar en la operación de este centro tanto a Save the Children como a Profamilia tiene sustento en la sólida experiencia que tienen ambas entidades trabajando con jóvenes y adolescentes en materia de derechos sexuales y reproductivos.



Por un lado, Save the Children aportará al consorcio su experiencia en educación multidisciplinaria, mientras que Profamilia se encargará de posicionar la investigación en planificación familiar con base en su gestión como organización que presta servicios de salud sexual y su trabajo con jóvenes y adolescentes en Colombia.



Al respecto, Marta Royo, Directora Ejecutiva de Profamilia en Colombia, aseguró que esta alianza es una fuerte manifestación del compromiso que tienen la región y las organizaciones con la Agenda Mundial para el Desarrollo Sostenible.



"Los derechos sexuales y reproductivos deben ser entendidos como derechos humanos. Durante más de 58 años hemos trabajado por su reconocimiento y

garantía para lograr una sociedad con verdadera equidad de género, respeto a la diversidad y sin ningún tipo de violencia. Esta alianza nos permite sumar más voces que trabajen para ese propósito", destacó Royo.



Este Centro Regional de América Latina y el Caribe P2030 contará con un equipo de soporte liderado por un Director Regional que deberá ser un profesional con

experiencia en promoción y políticas de salud, y con conocimiento de sólidas redes regionales y mundiales de actores de la salud en la región y en todo el mundo.



Cabe resaltar que el equipo designado se centrará en involucrar gobiernos y organizaciones de la sociedad civil para apoyar el Centro y que así sea posible trabajar con datos y pruebas de alta calidad, compromiso inquebrantable para cumplir con las necesidades regionales y la defensa de los derechos de las mujeres y adolescentes en el territorio.