Desde hace varias semanas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) identificó una nueva variante "de interés": la EG.5, que también ha recibido el nombre de Eris.



Según la entidad, ha habido "un aumento constante en la prevalencia de esta variante", por lo que se está analizando incrementará los casos a nivel global.



De acuerdo con datos de la OMS, la prevalencia en todo el mundo de la variante Eris era de 7,6 % en la semana del 19 al 25 de junio, pero ha aumentado de manera considerable en las últimas semanas, tanto que entre el 17 y 23 de julio llegó a un 17,4 %.

Lea acá: (Así es Eris, nueva variante del covid-19 que OMS clasificó como 'de interés': ¿por qué?)

Eris, como se le ha denominado, ya circula en Estados Unidos, China, Corea del Sur, Japón, Canadá, Australia, Reino Unido, Francia, Portugal y España. Incluso, en Colombia el Instituto Nacional de Salud confirmó que la detectó por primera vez el 4 de junio.



"Debido a su ventaja de crecimiento y características de escape inmunológico, EG.5 puede volverse dominante en algunos países o incluso a nivel mundial", precisó la OMS.

La llegada de la variante Eris a Colombia

Facebook Twitter Linkedin

Gracias al seguimiento genómico del virus se han identificado las variantes. Foto: iStock

En Colombia nos estamos aproximando a la segunda temporada de alta circulación de virus respiratorios, un contexto que también se puede relacionar con los contagios de Covid-19.



Sumado a la aparición de esta nueva variante, también de la familia Ómicron, ha servido para recordar que el virus no se ha ido y que el seguimiento continúa, pues el virus SARS-CoV-2, ya “nos tiene acostumbrados a sus distintas mutaciones", como señalan los expertos del grupo de análisis genómico del Instituto Nacional de Salud (INS).



Según la entidad, la variante de Ómicron XBB.1.5. sigue siendo la de mayor circulación en Colombia desde febrero, es decir la de mayor predominancia en los casos de contagio por el virus que produce la covid-19.



El director general del INS, Giovanny Rubiano García, explicó en un comunicado que "lo más importante es recordar, que sin importar la variante que esté en mayor circulación, las medidas de protección que ya conocemos siguen siendo efectivas cuando tenemos síntomas respiratorios. Así mismo, recordar proteger a nuestros adultos mayores y personas con condiciones especiales de salud y evitar visitarlos si tenemos gripa, usar el tapabocas, lavarnos con frecuencia nuestras manos y mantener nuestro esquema de vacunación actualizado".



Por otro lado, el Instituto Nacional de Salud indicó que, en lo corrido de 2023, se han detectado en Colombia 25.555 casos de personas portadoras del virus covid-19, así como 632 personas fallecidas, en su mayoría adultos mayores de 60 años, no vacunados o que no contaban con sus esquemas de vacunación completo.

Además: (Covid-19: ¿qué implica la nueva variante que circula en Colombia desde junio?)

Con respecto a la nueva variante de Ómicron, EG.5, que circula en Colombia, Carlos Franco, experto en genómica del INS, indicó que "sus mutaciones son muy similares a las variantes que hemos registrado y que han ocasionado casos en Colombia y no se espera que haya un aumento en la virulencia con respecto a esta. Lo más importante es mantener las medidas de protección cuando se tienen síntomas respiratorios".​

A pesar de que EG.5 no es una variante predominante y tampoco ha generado un aumento en casos de contagio, los especialistas insisten en la importancia de continuar con la vacunación.



De interés: (Fornax: así es la nueva subvariante del covid-19 pariente de Eris (EG.5.1))



El Ministerio de Salud destaca que el promedio de dosis mensuales aplicadas este año es de 149.878, con tendencia a la baja, por lo que los expertos reafirman la necesidad de completar esquemas de vacunación y seguir aplicando dosis de refuerzo en población priorizada.



Que son los niños y niñas mayores de 6 meses, gestantes, adultos con más de 60 años, personas con comorbilidades y talento humano en salud.



Sobre las vacunas, el médico infectólogo Carlos Álvarez asegura que todas las vacunas contra el covid-19 salvan vidas, pues reducen el riesgo de hospitalización o fallecimiento.



"Es importante completar esquemas a partir de los 6 meses de edad y en el caso de la población más vulnerable, es decir que tiene condiciones clínicas delicadas como la obesidad, hipertensión arterial, cáncer, diabetes y la condición clínica del embarazo, es necesario que reciban la dosis adicional a la que ya conocemos", aseguró.

Por ahora, el llamado sigue siendo a vacunarse, pues estas siguen protegiendo contra las formas graves y severas del Covid-19, incluyendo la muerte, aunque las reinfecciones siguen siendo una posibilidad.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL - CON INFORMACIÓN DE EFE

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO