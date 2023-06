La vacunación parece algo reservado para los niños, cuando no es así. Hay al menos siete biológicos que se recomiendan para que las personas, sin importar su edad, se las apliquen tras recibir aval médico. Entre ellas: covid-19, influenza, hepatitis B, virus del papiloma humano (VPH), antineumocócica, herpes zóster (culebrilla) y tétanos, difteria y tosferina.

Según explica el médico y Jefe de Infectología de la Clínica Marly, Carlos Eduardo Pérez, hay muchos mitos alrededor de la vacunación que frenan la posibilidad de que las personas decidan solicitar una vacuna, o que nisiquiera piensen en la posibilidad de hacerlo.

Carlos Eduardo Pérez, jefe de infectología de la Clínica Marly. Foto: Archivo particular

El experto, que ha trabajado impulsando entre médicos la importancia de recomendar vacunas que se requieren a sus pacientes, asegura que hay estudios que muestran cómo cuando una personalidad pública, un futbolista por ejemplo, se vacuna y lo muestra, muchas personas deciden también hacerlo, lo que tiene importantes efectos positivos en la salud pública de un territorio.

En entrevista, Pérez, quien dirige el portal de educación sobre estos temas Infectoweb, señala la importancia de hacer pedagogía sobre la vacunación en el país, la relevancia de que todos los actores impulsen la aplicación de biológicos y asegura que la emergencia del covid es la muestra perfecta de cómo una inyección puede cambiar por completo la salud pública del planeta y detener amenazas como la causada en su momento por el virus SARS-CoV-2.

¿Por qué los adultos no se vacunan?

No es que no se quieran vacunar, sino muchas veces que no conocen las vacunas. Un punto importante es que en la vacunación hay vacunas para los niños, que son las que usualmente conocemos, pero hay tal vez un mismo número de vacunas para los adultos y esas vacunas también protegen vidas y evitan complicaciones.

Y creo que el sistema de salud, los médicos y los mismos pacientes tienen que entender que la vacunación es tan importante en los niños como en los adultos y que conocer de esas vacunas es lo que va a hacer que se puedan vacunar.

Los menores deben vacunar desde sus primeros meses con el fin de evitar enfermedades. Lo mismo pasa con los adultos, para quienes también es recomendado vacunarse, sin importar la edad. Foto: Foto de RF._.studio. Pexels

Los adultos siguen creyendo que las vacunas son solo para niños. Pero, ¿contra qué se puede vacunar un adulto?



Esa percepción parte de que nuestras mamás, una de sus tareas era llevar al niño a vacunarse. Pero el adulto debe ir a vacunarse él solo, excepto que tenga un cuidador. Entonces, digamos que es una decisión ya propia, en cambio a uno de niño lo llevan a vacunar o lo llevan a vacunar. En el adulto la decisión parte del adulto y si no tiene motivación e información, pues no lo hace.

Las vacunas para el adulto, hay, por ejemplo, vacunas para neumococo, que es la principal bacteria que produce neumonía e infección respiratoria. Hay vacuna para el virus de la influenza. Hay vacuna para la difteria, que es muy importante, por ejemplo, en los abuelitos que van a estar cerca de niños. Hay vacuna para la hepatitis A, para la hepatitis B. Hay vacunas que se pueden aplicar en zonas endémicas como la vacuna de fiebre amarilla. Hay vacuna para herpes zóster.

¿Qué dicen las cifras sobre la vacunación, ha crecido o ha caído en los últimos años?



La vacunación en la pandemia tuvo un repunte por la vacuna del covid, pero la vacunación en el adulto ha tenido solamente una cobertura de 20 o 30 por ciento. Incluso hay algunos estudios que muestran que la vacunación en los niños se ha reducido en este último año.

Sin embargo, de todos los esfuerzos de la medicina preventiva, tal vez la estrategia más importante de la prevención es la vacunación. Hay que promoverla más. Como vemos que las personas no se han motivado para vacunar, lo que queremos es reforzar que las personas se acerquen a los médicos y se ofrezcan las vacunas.

La emergencia por la pandemia del covid-19 impulsó fuertemente la vacunación en el mundo del biológico para frenar ese virus. Sin embargo, en líneas generales la vacunación en adultos es baja. Foto: Secretaría de Salud.

Hace unos minutos usted me hablaba de un tema clave y es el ROI de vacunar, ¿cómo es el retorno de la inversión de una población vacunada?



Hay estudios clínicos que muestran que invertir en vacunas, al reducir la carga de la enfermedad, evita complicaciones como hospitalización, tratamientos farmacológicos, y se ha visto que es costo efectiva la relación vacunar para prevenir la enfermedad.

Entonces, hay ejemplos como la vacuna de VPH, que es una vacuna que aparentemente es costosa, pero cuando uno ve el impacto sobre la reducción del cáncer, la quimioterapia, la radioterapia, la hospitalización, las cirugías, pues se hace una estrategia costo efectiva. Y así con muchas vacunas, hepatitis B, vacuna hepatitis A, vacuna de la influenza, vacuna del neumococo, en donde un sistema de salud ahorra plata cuando se vacuna más a las personas.

Otro punto del que hablaba usted era de la importancia de comunicar, de los medios y de las personalidades públicas en el trabajo de pedagogía por la vacunación…

Es muy importante entender que los medios masivos llevan información a las personas que tal vez los médicos no podemos transmitir. Y lo que se ha visto al hacer jornadas de vacunación, es que la motivación de la vacunación a través de medios de comunicación masivos como televisión, periódicos, que lleven mensajes positivos de la vacunación, las personas les incrementa la credibilidad.

Entonces, es muy importante que esta herramienta de los medios de comunicación nos ayude a sensibilizar a las personas qué vacunas hay, motivar a que la gente consulte para la vacunación y mostrar las vacunas como una acción segura en salud.

Y las figuras públicas también juegan un rol relevante, según el estudio que nos mostró…

Lo que uno ve es que cuando grandes figuras públicas o cuando personas que son referentes en la sociedad se vacunan, o dicen es importante vacunarse, y siguen jugando fútbol o siguen haciendo sus actividades deportivas, la gente dice: hombre, la vacuna es segura. Hay mucha gente que tiene esa convicción.

Y a veces los médicos no tenemos muchos argumentos comunicativos para decirle a una persona que se vacune y que no le va a producir daño. Hay como una incredulidad hacia el médico, pero si lo hace una persona que tenga una figuración pública, pues se hace mucho más efectiva.

Lo vimos hace unos años, cómo actores y actrices salían promoviendo la vacunación y la gente cumplía con las metas de vacunación. Yo creo que es un trabajo que no es de una sola cosa, son varias que hay que tener en cuenta. Lo que es cierto es que no estamos haciendo todo y tenemos que todos poner de nuestra parte: los medios de comunicación, los médicos, el actor gubernamental, los actores no gubernamentales, la industria farmacéutica, los actores políticos. Todos tenemos que sumarnos a que vacunar a adultos es tan efectivo como vacunar niños.

Cuando una persona famosa se vacuna, se impulsa la aplicación de biológicos entre las personas, según estudios. Foto: Christof STACHE. AFP

¿Y qué tan difícil es acceder a estas vacunas para una persona?



Hay vacunas en el Plan de Beneficios en Salud, como la vacuna de influenza. La vacuna de neumococo, hay que hacer un Mipres, que es un trámite administrativo. Pero si el paciente y el médico hacen el esfuerzo para hacer la vacunación, se puede lograr. Nuestro plan de beneficios es un plan amplio que permite el acceso a las vacunas.

El problema es que tiene que estar motivado, e informado. Y el problema muchas veces en la vacunación es que la información se basa en mitos y un gran problema es romper esos mitos para que la gente se vacune.

Ustedes desde Infecto Web, ¿cómo están trabajando para impulsar la vacunación?



Lo primero es romper los mitos con buena información. Lo que hay es que hablar con evidencia, con estudios clínicos. Entonces, lo que tratamos de mostrar es romper los mitos: que las vacunas hacen daño, que las vacunas producen enfermedades mentales, que las vacunas producen autismo. Todas esas son series de mitos que ya con varios estudios se ha mostrado que no es cierto.

Las vacunas son medicamentos seguros, no son inocuos, pero se han utilizado en millones de personas. Y un ejemplo de eso es el covid. En el mundo hay más de 7 mil millones de personas. Las personas han recibido al menos dos dosis. Eso quiere decir que hay unas, tal vez 10 mil, 14 mil millones de dosis a personas y no hemos visto ni zombis, ni personas con tres ojos, ni personas que tengan chips, ni nada. Por el contrario, hemos visto cómo se redujo y se disminuyó la pandemia. Es una evidencia tangible de vacunación en miles de millones de personas y no hizo daño.

No quiere decir que no sean inocuas, pero quiere decir que sí son muy seguras.

Entonces, la motivación es a que la gente se vacune y que lo haga como un medicamento seguro y no necesariamente como un medicamento inocuo.

EDWIN CAICEDO | UNIDAD DE SALUD

@CAICEDOUCROS | @SALUDET