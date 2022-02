Un estudio israelí reveló este jueves que las vacunas contra coronavirus de Pfizer son seguras para los fetos al no encontrar diferencias entre los recién nacidos de mujeres sin vacunar y de quienes fueron inoculadas durante el embarazo.



"Contribuye a la evidencia actual para determinar la seguridad de la exposición prenatal a la vacuna para los recién nacidos", concluye el estudio publicado en JAMA Pediatrics, una revista médica revisada por pares.



El estudio fue realizado entre 16.697 mujeres que recibieron la inyección durante el primer y segundo trimestre de embarazo, entre marzo y octubre de 2021.



La investigación analizó los nacimientos prematuros, las hospitalizaciones, los defectos congénitos y la mortalidad infantil, y no encontró diferencias perceptibles entre los grupos estudiados. En ambos grupos, la mortalidad infantil fue del 0,1% y los resultados en el análisis de los defectos reflejaron un 1,5% para las madres vacunadas y 2,1% para las no inmunizadas.



Los partos prematuros se situaron en el 4,2% para los bebés cuyas madres estaban vacunadas y en el 4,8% para aquellas que no lo estaban; mientras que las hospitalizaciones de recién nacidos fueron del 5,1% para el primer grupo y del 5,3% para el segundo.



La inmunización durante el embarazo es común para prevenir la morbilidad por otras enfermedades, sin embargo la vacuna contra la covid-19 no se había estudiado expresamente en mujeres embarazadas antes de su aprobación de uso de emergencia, explica el estudio realizado por la aseguradora sanitaria israelí Maccabi.

