Después de varias semanas de incertidumbre sobre el futuro de la reforma de la salud, finalmente el articulado empezará a ser discutido el martes con base en los acuerdos pactados por varios partidos políticos y el Gobierno. El texto publicado en la Gaceta del Congreso asegura que de 156 artículos contenidos en la ponencia radicada, se modificaron cerca de 60, es decir, aproximadamente un 40 por ciento del proyecto.



Si bien es cierto que, al parecer, se ha llegado a varios consensos, persisten aspectos de la reforma que causan mucha incertidumbre en el sector. Particularmente en el gremio de hospitales y clínicas existen cuestionamientos sobre tópicos como la creación de un tarifario de servicios único (que estandariza los precios para prestar un servicio médico), la falta de incentivos a la calidad de los servicios, la necesidad de más talento humano en salud (algo que está dentro de la reforma, pero que no se aborda en profundidad) y la falta de soluciones a la cartera morosa que ha dejado la liquidación progresiva de varias EPS en los últimos años.



Desde el principio, el articulado presentado por el Gobierno proponía la creación de un tarifario único, aunque no se especificaba si sería a nivel nacional o regional, tampoco se evidenciaba cómo reconocería las diferencias en pagos por la inversión en tecnología de punta y calidad, lo que podría desestimular a las mejores instituciones.

Después de varias semanas de incertidumbre sobre el futuro de la reforma de la salud, finalmente el articulado empezará a ser discutido el martes.

Para Olga Zuluaga, directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), los manuales tarifarios deben estipularse acorde con las realidades regionales, lo cual implica que tengan piso (un valor mínimo por pagar), pero también techo (un valor máximo por desembolsar), y que existan también incentivos a la calidad. “El manual tarifario será viable en la medida que su construcción esté realizada con los prestadores de diferentes regiones para que contenga las realidades nacionales y no se vaya a ponderar por debajo las tarifas que actualmente se tienen”, resalta la directiva de Acesi.



Por su parte, el director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), Juan Carlos Giraldo, piensa que si bien es cierto que se requiere un piso, no se puede definir un techo, sino más bien pagos que puedan crecer a partir de incentivos a la calidad de clínicas y hospitales. “Debe haber un sistema tarifario con tarifas piso que reconozcan los márgenes complementarios con diferentes criterios. La respuesta no es un listado de tarifas”, dice desde la ACHC.



Otro tema en el que concuerdan es que debe existir un mayor impulso al desarrollo de talento humano. “Queda un reto adicional por resolver y que queda esbozado en la reforma. Tiene que ver con la disponibilidad del talento humano, situación que también debe ser abordada por los ministerios de Salud y Educación para lograr un número mayor de especialidades y de otros profesionales de salud, según las necesidades regionales”, señala Zuluaga.



Por otra parte, ambos directivos enfatizan en que se requiere una solución a la deuda que queda cuando una EPS es liquidada. Este tema, que no está explícitamente contemplado en la reforma actual, sí se ha abordado por el ministerio. En cuanto a este tópico existen diferencias entre la visión de Acesi y ACHC.



Por un lado, Zuluaga considera que desde el Gobierno sí ha existido interés por solucionar el problema. “Con los anuncios realizados por el ministerio en los que con el proyecto de ley se logra fondear el Fondo de Garantías para que responda a las grandes deudas generadas por las liquidaciones de las EPS”, dice.

Es urgente que exista un mejor manejo de los recursos y que también se solucione el problema de la liquidación de las EPS.

Mientras que Giraldo le pide al Gobierno, o a otros en el futuro por si este no logra hacerlo, que solucione de manera urgente el tema. Por ejemplo, en la ACHC los hospitales y clínicas agremiados acumulan una cartera de 14 billones de pesos por deudas de entidades de ese tipo que han cerrado. “No puede seguir pasando que se liquidan EPS y que no hay un mecanismo para pagarles a los hospitales que bien atendieron en la población en el momento oportuno. Ese tema tiene que pasar por un fondo de garantías, por unos velos corporativos, por un régimen de insolvencia para darle la liquidez al sector hospitalario”, señala Giraldo.



En consecuencia, ambos coinciden en las ventajas y la necesidad de implementar el giro directo como una solución para la falta de liquidez de las instituciones que prestan servicios de salud. Se trata de uno de los puntos más discutidos: el papel que el articulado del Gobierno le otorgó a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), que funcionaría como un pagador único, por lo que esta entidad sería la encargada de recibir todos los recursos del sector y girarlos directo a prestadores.



“Si se logra el giro directo universal, se solucionan dos grandes problemas que agobian a los prestadores públicos y privados, por lo que el proyecto sí apunta a solucionar sus problemas”, asegura Zuluaga. Una posición que, de hecho, respalda Edgardo Sánchez, director del Hospital Universitario de La Samaritana, quien comparte que es urgente que exista un mejor manejo de los recursos y que también se solucione el problema de la liquidación de las EPS.



Solo por citar un ejemplo, en los últimos meses, el cierre de dos EPS les dejó a ellos un hueco de 104.000 millones de pesos y “sin un respaldo” de que les puedan pagar. “Es el Estado el que tiene que hacerse cargo de eso”, dice Sánchez.



“A nosotros como hospital público nos sirve muchísimo que nuevamente se pueda tener el subsidio a la oferta. Al volver a tener ese subsidio, los hospitales públicos no vamos a depender de los mercados y eso nos va a favorecer, porque no vamos a depender de la contratación o de si existen o no esas EPS con negociaciones que se hacen con ellos. Que algunas veces terminan sin pagar cuando se liquidan”, señala Sánchez. Sin embargo, queda entre el tintero si con la disolución de un intermediario en el sistema, los planes especiales de salud –como por ejemplo prepagadas– terminarían por encarecerse significativamente.



Por otro lado, se había estipulado que desaparecería el régimen de autorizaciones para la prestación de servicios, por lo que se proponía la autorregulación médica sometida a una auditoría posterior. Adicional, se estableció que el pago que realizaría la Adres por los servicios prestados se haría en un 80 por ciento dentro de los 30 días siguientes a la aprobación de la factura y sujetando el 20 restante a una auditoría médica.



Al respecto, Giraldo asegura que si bien durante todos estos años muchas disposiciones han tratado de ordenar el flujo de recursos, esto no ha sido eficaz. “Las cifras de cartera crecen y el porcentaje de cartera vencida se ha movido en los últimos periodos entre 55 y 60 por ciento. Por eso, si se garantiza un 80 por ciento de entrada y el restante porcentaje apenas pasados los 30 días, se avanzaría mucho respecto a la situación actual”.



En el medio creó polémica un trino del presidente Gustavo Petro en el que señalaba a políticos de haber usado la plata de los hospitales para financiar el paramilitarismo, tras un cruce de mensajes respecto a si con la reforma se les van a entregar recursos a los políticos en las regiones.



Finalmente, Zuluaga y Giraldo coinciden en los beneficios de un Sistema Único de Información para estandarizar las historias clínicas y enfatizan en que, en todo caso, lo que se requiere es una “buena reforma”.



