Las pestes de 1783 y 1801 por poco hacen desaparecer Santafé de Bogotá

“Se lo llevó en ocho días”. Con esta cruda frase, pero pronunciada, letra a letra, con palpable pesadumbre, se refirió la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a la primera víctima mortal del covid-19 en esta ciudad: “Tenía problemas médicos y se le juntó el coronavirus”, dijo. Y agregó: “Estuvo en Armenia con su familia que había estado en Estados Unidos, y por esa vía se contagió”. Lo identificó solo con su nombre: Segundo, mientras las autoridades sanitarias confirmaban que en ese mismo momento la capital colombiana acumulaba 170 personas contaminadas. Esto sucedió el miércoles 26 de marzo del año pasado.

¿Qué pasó 239 años antes?

Érase una vez en Santafé. En este año de 1782, a la apacible Santafé, a la distante capital neogranadina, a la de almidonados virreyes y hombres y mujeres con ropaje de lino y holán ¡le cayó la peste! Y de manera espantosa. De un día para otro, decenas de niños, mujeres, hombres, ancianos, encumbrados o no, amanecieron con los cuerpos cubiertos de pústulas mientras se retorcían por las altas fiebres y dolores de cabeza. La alarma se propagó como la misma peste.

En donde fuera, la gente caía muerta y los enfermos no encontraban quién los pudiera atender. Nadie se atrevía a hacerlo. Por el contrario, las viviendas fueron protegidas con trancas de madera en las puertas, creyendo sus ocupantes que así se salvaban de la contaminación. El pánico aisló a unos de otros. Saludar se volvió un peligro.

Era en realidad una ciudad muerta, en la que las autoridades debieron echar mano de cualquier recurso para frenar el mal. Recurrieron, primero, al “segrego”, que era sacar de la ciudad a quienes tuvieran huellas del mal. Segundo, a la “inoculación”: se bebía el pus de un contagiado para depositarlo en una herida abierta a propósito en la persona que quería inmunizarse.

Nada valió. En pocas semanas los fallecidos empezaron a contarse por cientos. Se hablaba de 1.000, de 2.000 y hasta un acucioso recopilador de los sucesos de esos años aseguró que los muertos pasaron de 5.000. De todas maneras, cualquiera que hubiera sido, la cifra era catastrófica para una población que no superaba los 20.000 habitantes.

La desesperación general se convirtió en delirio, al punto de que se hablaba del “fin del mundo”, de “castigo divino”, de “maldición del maligno”. Y si no hubo romerías a iglesias y rogativas masivas y misas cantadas fue por el temor al contagio. Llegó un momento en que las autoridades se sintieron impotentes y acudieron a los teguas: cortar el pelo, tisanas nitradas, abrigo, media dieta, gargarismos con vinagre, unciones de aceite, purgante de maná y sen, y abrir las pústulas cuando estuvieran en su completo desarrollo.

Inclusive, el muy habilidoso virrey Caballero y Góngora aprovechó la oportunidad para lanzar una mentira política: en una pastoral dijo que la peste se debía al levantamiento de los Comuneros un año atrás, porque era un ataque a Dios y al rey, su enviado en este mundo. Pero nada sirvió. Hasta que un día la peste desapareció igual a como llegó: inesperadamente. Sin embargo, como las malas pestes, regresó unos años más tarde.

Mientras tanto, la vida en la ciudad seguía cocinándose a fuego lento, sin mayores –ni tampoco menores– acontecimientos. Sus aproximadas 150 manzanas, con solo algunas calles empedradas, estaban repartidas en ocho barrios. La ciudad despertaba a la actividad con el toque temprano de las campanas de las 28 iglesias y terminaba a las seis de la tarde con el rezo del ángelus y luego, dos horas después, el toque de queda vociferado por los serenos.

Tantas iglesias, más 16 conventos, señalaban la fuerza omnímoda de la Iglesia católica sobre los santafereños de la época, cuya actividad social, por eso mismo, estaba centrada en asistir a las varias misas diarias que había. Ellas, las de la élite, con grandes mantones, botines de cordobán, en la cabeza postizos hechos con “pelo de india” –como se ufanaban– y polleras almidonadas que chirriaban a cada paso que daban. Las “humildes”, con olor a limpieza, pañolón negro, un camisón hasta los tobillos, alpargatas y algo que alguna vez fue sombrero en la cabeza. Todo esto raído, menos un pequeño catre y un tapete que cargan algunas de ellas para que se sentara la “amita” a la que le servían.

Desde luego, ambos grupos guardando el, este sí, distanciamiento social. Un distanciamiento que se replicaba de alguna manera especial entre los jóvenes: los enamorados se citaban secretamente en las iglesias para mirarse de reojo y de lejos, pues los amoríos abiertos iban más allá de atentar contra “la moral y las buenas costumbres”: se tenían casi como un delito. Un verso que repetían en la época lo dice todo:

“Mirando y adorando a su dama asiste el galán a misa, y ella la asiste holgándose de que la mire y adore. En estas delincuentes atenciones gastan el amante y la amada el tiempo que están en la iglesia”.

Pero fuera de los portalones sagrados, de donde a todo momento salía un pegajoso olor a incienso, los desórdenes de carnalidades de la gente y el desarreglo y relajo de clérigos y religiosos se comentaban bajo los mechones de algunas calles y donde, además, un grupo de jóvenes seguidores de la Ilustración francesa controvertían el régimen colonial, al punto de que pocos años más tarde se sublevaron y dieron al traste con este.

Desde las ventanas con barrotes torneados de madera y los escasos balcones algo salidos, las familias veían una ciudad donde más de la mitad era mestiza, una tercera parte blanca, seguida de porcentajes bajos de esclavos e indígenas. Una ciudad que se abastecía de agua en pilas, fuentes y chorros y cinco acueductos surtidos por los ríos que enmarcaban a Santafé.

Una ciudad donde la diversión inmediata era pasear por la Calle Real (actual carrera 7.ª), desde la Plaza Mayor (hoy de Bolívar) hasta la de la Hierbas (parque Santander). El calendario de las festividades religiosas era abundante, casi 40 al año. Las principales, Corpus y Semana Santa, más la de los santos patrones de cada barrio. Empezaban la víspera con repique de campanas a las 12 del día en todas las iglesias y quedaban abiertas con quema de cohetes en la Plaza Principal.

En las primeras, las calles principales y las fachadas se engalanaban con festones de muselina, zaraza o damasco. Paralelo, se realizaban corridas de toros en otras calles y riñas de gallos, cuyo gozo llegaba al paroxismo, a juzgar por el grito generalizado de la multitud que acudía: “Estas sí son fiestas”.

Ocasionalmente llegaban del extranjero grupos de teatreros o se presentaban obras, también muy pocas, en las casas para círculos de amigos bastante cerrados. Aún pesaba mucho la orden de Felipe II: si se hacen, debe ser a las cuatro de la tarde “para evitar los desórdenes que facilita la oscuridad”.

Como carecía de alcantarillado, a la ciudad también se la veía inundada por montones de basuras, donde legiones de cerdos, perros y burros escarbaban, esparciendo los desperdicios por todos lados. Hasta que las frecuentes lluvias los arrastraran a los ríos y riachuelos que la cruzaban, como el San Francisco y el San Agustín, y finalmente desaparecieran de la vista de los curiosos, por lo general mujeres, apostadas en las ventanas para el chismorreo mientras instruían a las hijas en las artes de la aguja y hechura de comidas. Tras lo cual se arreglaban para la cena, la quinta comida del día, a las diez de la noche y muy abundante.



Con frecuencia, la enorme tranca de la puerta de calle se bajaba poco antes para que entraran los amigos al baile de moda: el minué. Para mitigar el olor de los sudores, debajo de sillas y canapés se colocaban papayas rajadas y entre danza y danza se ofrecían colaciones, melado de panela con cuajada, horchata de ajonjolí, limonadas y naranjadas.

Una vida apacible. Hasta cuando regresó ella: ¡la peste!

Dieciocho años después

La noticia llegó en 1801 a Santafé en boca de un mercader caucano. Venía de Popayán y mientras descargaba las bestias contaba que una peste estaba diezmando la población. Habló de fiebres, de sudores “como mares”, de sofocos. El virrey, que sabía de la peste anterior, pronunció las temibles palabras que ninguno quería decir ni escuchar: viruela negra. Ahí mismo tomó acciones preventivas. Control de quienes arribaban a la ciudad, censo de enfermos y exigencias al Cabildo de construir en las afueras un hospital para los enfermos y seis en los barrios.

Los cabildantes no accedieron a la solicitud alegando falta de fondos. El virrey no se desanimó. Por el contrario, logró que le enviaran desde Europa un medicamento descubierto para el tratamiento de las pestes, pero resultó ineficaz. Supo que en la ciudad norteamericana de Filadelfia existía una vacuna contra la viruela. La trajo. Tampoco sirvió en ese desespero y, ya con el flagelo en las puertas de Santafé, decidió que se inocularan las personas con pus extraída de la ubre de vacas. La fatalidad: no se encontró una sola que tuviera la enfermedad.



La viruela traspuso las puertas: seis personas resultaron infectadas. El virrey no se amilanó. Ordenó que los precios de los alimentos para los contagiados se mantuvieran estables, dictó normas especiales en la atención médica, prohibió sepultar a los fallecidos por el mal en iglesias y conventos, en su remplazo dispuso la creación de cementerios alejados de la ciudad.

Mediante pregones, se recomendaron medidas de higiene, como mantener las calles limpias de basuras y no arrojar desperdicios caseros a los andenes. Por último, urgió el levantamiento de dos hospitales, uno de ellos para las inoculaciones. Para financiar este programa propuso tomar los dineros que le entraban al Cabildo por concepto de la lotería. Naturalmente, los cabildantes protestaron. El virrey no se inmutó. Tampoco los santafereños, que le concedieron el título de Benefactor de la Humanidad. Este virrey hoy olvidado por los bogotanos fue Don Pedro Mendinueta.

La oportuna acción del virrey Mendinueta arrojó resultados importantes, sobre todo si se comparan con los nefastos dejados por la gran peste anterior. El mismo virrey dio estas cifras en el momento de considerar que la viruela estaba bajo control: fueron hospitalizados 814 virulentos, entre hombres y mujeres. Se curaron 701 y fallecieron 12. Fuera de los hospitales murieron 217 personas.

En agosto de 1803, como lo registró en su diario José María Caballero, “se acabaron de concluir las viruelas”.

Una horrible noche que abatió a Santafé durante un año y ocho meses y en la cual, sumada a la anterior y a la actual pandemia de covid, encaja con trágica exactitud lo dicho por Boccaccio en su Decamerón: “¡Cuántos desayunaron con sus parientes y amigos y por la tarde cenaron con sus antepasados en el otro mundo!”.

RENÉ PÉREZ

Especial para El Tiempo