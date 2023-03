La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de azúcar en la sangre (glucosa) están muy altos. Esto obliga a los pacientes a regular su alimentación y sus hábitos. Si esta afección no se trata oportunamente puede tener complicaciones considerables para la persona que la padece, de acuerdo con ‘Medlineplus’.

(De interés: Así podrá regular el nivel de azúcar en la sangre con una alimentación adecuada).

Hay que tener en cuenta que existen tres tipos principales de diabetes: tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional, y cada una de ellas presenta diferentes riesgos.

Tipos de diabetes



La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica los tipos de diabetes más comunes de la siguiente manera:

Tipo 1: se puede presentar a cualquier edad, pero se diagnostica con mayor frecuencia en niños, adolescentes o adultos jóvenes. En esta el cuerpo produce poca insulina y se debe a las células del páncreas.

Tipo 2: es más común que se presente en adultos, el cuerpo es resistente a la insulina y no la utiliza con la eficacia que debería. Mayormente las personas con Diabetes Mellitus (DM) en esta etapa pueden sufrir de obesidad y sobrepeso.

La diabetes gestacional: es cuando el cuerpo no puede producir suficiente insulina durante el embarazo. Lo que provoca que la mujer y el feto se encuentren en riesgo.

¿Las personas con diabetes pueden comer miel?



La miel es un alimento dulce que en primera medida una persona diabética pensaría que no puede comer, pero esto no ha sido definido a ciencia cierta por los expertos.



De hecho, el cuestionamiento sobre incluir o no la miel en la dieta de un paciente diabético ha sido motivo de debate por muchos años en la comunidad de la medicina, y a día de hoy no se ha llegado a un consenso.



La miel es un fluido muy dulce y viscoso producido por abejas . Foto: iStock

Por un lado, hay quienes han estudiado su efecto como un azúcar simple para la prevención de los diferentes tipos de diabetes.

En esa línea, una investigación publicada en el repositorio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos sostiene que hay estudios experimentales que han mostrado los beneficios de la miel en el manejo de la DM, sobre todo en el control del estado hiperglucémico (altas concentraciones de glucosa) y la limitación de otros trastornos del sistema metabólico.

Los autores sugieren que lo ideal sería establecer dosis óptimas de este producto para el consumo humano, así como desarrollar experimentos de mayor duración, debido a que la diabetes es una enfermedad crónica.

Sin embargo, algunos profesionales de la salud han optado por limitar el consumo de la miel o prohibirlo del todo para evitar efectos adversos en sus pacientes.



Es importante preguntar cualquier duda con un especialista de la salud. Foto: iStock

(Lea también: Diabetes: ¿Hay forma de prevenirla?).

No obstante, la tendencia en este aspecto es el consumo moderado de la miel, pues muchas veces puede ser una alternativa al azúcar refinado, aunque ambos afectan de la misma forma los niveles de glucosa.

La médica de la Clínica Mayo Regina Castro dice, por ejemplo, que aunque la miel es más dulce que el azúcar granulado, es esta misma característica la que la hace ideal para reducir las cantidades que se utilizan en algunas recetas.



Con el tiempo, los niveles altos de glucosa en la sangre causan problemas como: enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares. Foto: iStock

En este sentido, la indicación de la experta es que, en el caso de aquellas personas que prefieren el sabor de la miel, es fundamental que la ingesta de este producto se haga con moderación, asegurándose de contar los carbohidratos de la miel como parte del plan de alimentación indicado por su médico tratante.

En cualquier caso, la recomendación inicial es consultar con su médico de cabecera cuando desee hacer alguna modificación en su plan alimenticio, de esa forma podrán evaluarlo de acuerdo a sus necesidades específicas y el estado de su diagnóstico.

Plan de nutrición

Un plan de comidas es la guía que lo acerca a saber qué debe comer y cuándo, para conseguir los niveles de nutrientes necesarios y al mismo tiempo mantener los niveles de azúcar dentro de su margen objetivo.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) incluyen unas recomendaciones claves para saber qué alimentos se pueden comer y de ahí seguir manteniendo un estilo de vida saludable con los parámetros adecuados.



Un plan nutricional conlleva una organización de la alimentación que necesita cada persona para mantenerse sana. Foto: iStock

Los carbohidratos



Llevar la cuenta de cuántos carbohidratos puede comer puede ayudarlo a mantener el nivel de azúcar estable. Se recomienda trabajar de la mano con un especialista en nutrición que le aconseje la cantidad de carbohidratos que puede ingerir, según su caso.



Los carbohidratos son moléculas de azúcar. Foto: iStock

El método del plato

Este método se encarga de proporcionar de manera equitativa todos los alimentos en el plato, para que no haya excesos al comer ciertas cosas.



El CDC recomienda empezar con un “plato de 9 pulgadas”. Debe llenar la mitad con verduras, un cuarto con carbohidratos y la otra parte con alguna proteína.

(Siga leyendo: ¿Cuántos son los tipos de diabetes y cuál tiene más complicaciones?).

Los tamaños de las porciones



Los estudios realizados muestran que las personas tienden a comer más cuando se les sirve mayor cantidad. Por lo tanto, hay que estar pendiente con el tamaño de las porciones, para manejar el peso y nivel de sangre.

Recuerde que para llevar a cabo alguna dieta en específico, debe consultar con su médico de cabecera, para que este le recomiende el plan más adecuado para su salud.

