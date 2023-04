El pasado 24 de abril, se conoció un artículo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas), en el cual se determinaba que el consumo de fritos ocasionaban ansiedad y estrés, causando un impacto en la salud mental de quienes consumen este tipo de comidas frecuentemente.



El estudio se llevó a cabo por un equipo de la Universidad de Zhejiang, China, quienes descubrieron que el consumo de papas fritas aumentó la probabilidad en un 12% de padecer ansiedad y un 7% de sufrir de depresión, teniendo en cuenta que este promedio se pronunció en hombres jóvenes.

Esta investigación se hizo con peces cebra, los cuales fueron expuestos por 180 días a la acrilamida, una sustancia química que se crea de forma natural en productos alimenticios que contienen almidón durante procesos de cocinado cotidianos a altas temperaturas.



Durante la exposición en la que estuvieron los peces, se evidenció que comenzaron a presentar síntomas de ansiedad, ocultándose en la parte oscura de la pecera.



“La exposición prolongada a la acrilamida induce ansiedad y comportamientos depresivos a través de la neuroinflamación mediada por el estrés oxidativo”, escriben los investigadores.

El manejo del aceite es fundamental al momento de fritar unas papas. Foto: iStock

La depresión y la ansiedad son dos de los desórdenes mentales más prevalentes a nivel global y la pandemia de covid-19 supuso un aumento. El estudio recuerda que más de un 5 % de los adultos sufren depresión.

Estudio en personas

Por otro lado, también se evaluó a 140.728 personas durante 11 años, después de excluir a quienes fueron diagnosticados con depresión en los dos primeros años en los que se estaba realizando la investigación. También se encontró un total de 8.294 casos de ansiedad y 12.735 casos de depresión en personas que habían ingerido comida frita, mientras que quienes consumieron papas fritas tuvieron un aumento de sufrir depresión a un 2%, según el medio europeo Euronews.



El doctor David Katz, creador del portal True Health Initiative, el cual se encarga de generar información con base en medicina y estilo de vida, explicó que aunque la investigación arrojó grande resultados, este no debería determinar de forma rápida este tipo de comportamientos, dado que en ocasiones el consumo de comidas fritas sucede cuando las personas se encuentran con ansiedad y depresión, según el medio CNN.

Finalmente, el investigador del estudio, el doctor David Katz, afirmó al medio anteriormente mencionado, que no había necesidad de preocuparse por las causas que podrían traer consigo el consumo de comidas fritas, sino al contrario, debería ser una razón para que las personas comenzaran a consumir alimentos saludables.

