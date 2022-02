Es común que muchas mujeres, sientan la necesidad de orinar luego de tener relaciones sexuales. Esto es completamente normal y se presenta, en la mayoría de los casos, porque durante la penetración el pene presiona la vejiga urinaria o la uretra.



Si bien es una reacción común del organismo, también se ha demostrado que es muy beneficioso porque ayuda al cuerpo a protegerse de enfermedades que pueden poner en peligro la salud.



De acuerdo con expertos, este hábito reduce hasta en un 80% las probabilidades de contraer una infección. De hecho, se ha demostrado que no hacerlo es una de las causas más comunes de las infecciones en las vías urinarias.



Esto se debe a que cuando se mantienen relaciones sexuales los microbios y secreciones que se encuentran en la zona genital pueden ingresar en nuestro organismo y acumularse en la uretra, lo cual puede desencadenar ciertas enfermedades en la vejiga, próstata, la vesícula seminal y, en algunas ocasiones, los riñones.



De acuerdo con la doctora Ruth Westheimer, una terapeuta sexual y escritora alemana, las mujeres son más propensas a padecer este tipo infecciones ya que a diferencia de los hombres, la eyaculación femenina no se produce a través de la uretra por lo que la única forma de deshacerse de esas bacterias que han entrado al organismo durante el coito es a través de la orina. De ahí, que sea de especial importancia adquirir esta costumbre.



Es recomendable no evitar ni demorar este hábito y es preferible que se realice antes de que transcurran 45 minutos desde la penetración.



Por otro lado, no está de más recordar la importancia de hacer uso de preservativos durante las relaciones sexuales. Se trata de la mejor manera de protegerse de infecciones, enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.



Asimismo, se recomienda que tanto la mujer como el hombre mantengan una buena higiene antes y después del acto sexual para evitar contraer enfermedades. Este hábito cobra especial relevancia entre las mujeres que padecen cistitis.

