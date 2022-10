La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de un aumento del 4,5 por ciento de los casos de tuberculosis (TB) en 2021 en comparación con 2020; en total, enfermaron un total de 10,6 millones de personas y 1,6 millones murieron (incluidas 187.000 entre los seropositivos).



Así se recoge en el Informe Mundial sobre la TB de 2022, llevado a cabo por la OMS. La carga de TB resistente a los medicamentos (DR-TB) también ha aumentado un 3 por ciento entre 2020 y 2021, con 450.000 nuevos casos de TB resistente a la rifampicina (RR-TB) en 2021. "El impacto de la pandemia en la respuesta a la tuberculosis ha sido especialmente grave, y los conflictos en curso en Europa del Este, África y Oriente Medio han agravado aún más la situación de las poblaciones vulnerables", advierten desde el organismo sanitario de Naciones Unidas.



"Si la pandemia nos ha enseñado algo, es que con solidaridad, determinación, innovación y el uso equitativo de las herramientas, podemos superar graves amenazas sanitarias. Apliquemos esas lecciones a la tuberculosis", ha apuntado la directora del Programa Global de TB de la OMS, Tereza Kasaeva, parafraseando al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Trabajando juntos, podemos acabar con la tuberculosis", ha apostillado.



Las continuas dificultades para proporcionar y acceder a los servicios esenciales contra la tuberculosis han hecho que muchas personas con la enfermedad no hayan sido diagnosticadas ni tratadas. El número notificado de personas recién diagnosticadas con TB se redujo de 7,1 millones en 2019 a 5,8 millones en 2020. Hubo una recuperación parcial a 6,4 millones en 2021, pero esto todavía estaba muy por debajo de los niveles prepandémicos.



Las reducciones en el número reportado de personas diagnosticadas sugieren que el número de personas con TB no detectada y no tratada ha crecido, lo que resulta primero en un mayor número de muertes por TB y una mayor transmisión de la infección en la comunidad y luego, con cierto retraso, un mayor número de personas que desarrollan TB.



El número de personas que recibieron tratamiento para la RR-TB y la TB multirresistente (TB MDR) también ha disminuido entre 2019 y 2020. El número notificado de personas que iniciaron el tratamiento para la TB RR en 2021 fue de 161.746, es decir, solo una de cada tres personas que lo necesitaban.

Descenso del gasto mundial en tuberculosis



Así las cosas, el informe constata también un descenso del gasto mundial en servicios esenciales de tuberculosis de 6.000 millones de dólares en 2019 a 5.400 millones en 2021, lo que supone menos de la mitad del objetivo mundial de 13.000 millones de dólares anuales para 2022.



Al igual que en los 10 años anteriores, la mayor parte de la financiación utilizada en 2021 (79%) procede de fuentes nacionales. En otros países de ingresos bajos y medios, la financiación de los donantes internacionales sigue siendo crucial. La principal fuente es el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (el Fondo Mundial). El Gobierno de los Estados Unidos es el mayor contribuyente de fondos al Fondo Mundial y también es el mayor donante bilateral; en general, aporta cerca del 50 por ciento de la financiación de los donantes internacionales para la tuberculosis.



"El informe aporta nuevas e importantes pruebas y argumenta con firmeza la necesidad de unir fuerzas y redoblar urgentemente los esfuerzos para que la respuesta a la tuberculosis vuelva a estar en marcha para alcanzar los objetivos de la enfermedad y salvar vidas", ha afirmado Kasaeva. "Esta será una herramienta esencial para los países, los socios y la sociedad civil mientras revisan los progresos y se preparan para la 2ª Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la TB prevista para 2023", añade.

Pequeños avances

Con todo, la OMS también recalca algunos avances producidos últimamente. Hasta 26,3 millones de personas fueron tratadas contra la TB entre 2018 y 2021, todavía muy lejos de los 40 millones de objetivos establecidos para 2018-2022 en la Reunión de Alto Nivel de la ONU sobre la TB.



De los 30 países con alta carga de TB, los que tenían los niveles más altos de cobertura de tratamiento en 2021 eran Bangladesh, Brasil, China, Uganda y Zambia. El número de personas a las que se les proporcionó tratamiento preventivo contra la tuberculosis repuntó en 2021 hasta acercarse a los niveles de 2019, pero el total acumulado de 12,5 millones entre 2018 y 2021 seguía estando lejos del objetivo de 30 millones para finales de 2022.



Lo más positivo es que el tratamiento preventivo de la tuberculosis para las personas que viven con el VIH ha superado con creces el objetivo mundial de 6 millones en el periodo 2018-2022, alcanzando más de 10 millones en solo 4 años. Siete países --India, Nigeria, Sudáfrica, Uganda, la República Unida de Tanzania, Zambia y Zimbabue-- representaron colectivamente el 82 por ciento de las personas que iniciaron el tratamiento preventivo en 2021.



Siete países de la región con una alta carga de tuberculosis --Etiopía, Kenia, Lesoto, Namibia, Sudáfrica, la República Unida de Tanzania y Zambia-- han alcanzado o superado el hito de 2020 de una reducción del 20 por ciento en la tasa de incidencia de la tuberculosis en comparación con 2015.



Asimismo, los países también están aumentando la adopción de las nuevas herramientas y orientaciones recomendadas por la OMS, lo que se traduce en un acceso temprano a la prevención y atención de la tuberculosis y en mejores resultados. La proporción de personas diagnosticadas de tuberculosis que se sometieron inicialmente a pruebas de diagnóstico rápido aumentó del 33 por ciento en 2020 al 38 por ciento en 2021. Un total de 109 países estaban utilizando regímenes más largos totalmente orales (frente a 92 en 2020) para el tratamiento de la TB MDR/RR, y 92 estaban utilizando regímenes más cortos (frente a 65 en 2020).



Ha aumentado el acceso a regímenes más cortos (de 1 a 3 meses) basados en la rifamicina para el tratamiento preventivo de la tuberculosis. En 2021, se informó de que 185 350 personas en 52 países habían sido tratadas con regímenes que contenían rifapentina, frente a 25 657 en 37 países en 2020.



Por otro lado, el documento reitera su llamamiento a los países para que pongan en marcha medidas urgentes para restablecer el acceso a los servicios esenciales contra la tuberculosis. Además, pide que se aumenten las inversiones y se adopten medidas multisectoriales para abordar los factores determinantes más amplios que influyen en las epidemias de tuberculosis y su impacto socioeconómico, así como la necesidad de nuevos diagnósticos, medicamentos y vacunas. Para intensificar el desarrollo de vacunas, aprovechando las lecciones de la pandemia, la OMS convocará una cumbre de alto nivel a principios de 2023.



Durante la presentación del informe, la superviviente a TB Kate O'Brien ha recordado que "la tuberculosis es la segunda causa de muerte por enfermedad infecciosa, después de la Covid- 19", por lo que ha incidido en la necesidad de dar a la TB "la importnacia que merece" y ha reclamado la necesidad de una vacuna; así como una mejora en los accesos a los tratamientos. "Siento que mi historia se repite todo el tiempo, una y otra vez, y es una injusticia. Tiene costes catastróficos para las familias", ha declarado

