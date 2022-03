La única certeza de esta vida es que todos vamos a morir. Sin embargo, siempre existirán herramientas para vivir mejor y preservar la salud de una manera óptima.



De acuerdo con el último reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre las diez causas más comunes de mortalidad en el mundo, las enfermedades

cardiovasculares (cardiopatías isquémicas, accidentes cerebrovasculares) encabezan la lista.



En segundo lugar se encuentran las enfermedades respiratorias (enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infecciones de las vías respiratorias inferiores) y las afecciones neonatales, como la asfixia y el traumatismo en el nacimiento.



Según la entidad, las causas de defunción pueden agruparse en tres categorías: enfermedades transmisibles (enfermedades infecciosas y parasitarias y afecciones maternas, perinatales y nutricionales), enfermedades no transmisibles (crónicas) y lesiones.



1) Prevención de enfermedades cardiovasculares



La Organización Mundial de la Salud cataloga las enfermedades cardiovasculares como la principal causa de muerte en el mundo y en la región de las Américas. En Colombia también ocupan el primer lugar como causal de deceso y se sitúan dentro de las diez primeras razones por las que se pierden años de vida saludable.



De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, una manera de prevenir este tipo de afecciones consiste en mantener una alimentación saludable y practicar actividad física. Consumir alimentos frescos y variados, que incluyan en cada una de las comidas frutas enteras y verduras. Reducir el consumo de "alimentos de paquete", comidas rápidas y bebidas azucaradas gaseosas o no.



También se debe realizar actividad física de forma regular, relacionada con el movimiento corporal que se hace en las actividades cotidianas y/o recreativas. No importa la intensidad, su práctica genera impacto positivo sobre la salud, el bienestar y la calidad de vida.



Por otro lado, la cartera de salud recomienda evitar el consumo de tabaco y sus derivados, así como la exposición al humo de estos productos. También es esencial eliminar la ingesta en exceso de bebidas alcohólicas, ya que puede debilitar el músculo cardíaco, causar complicaciones de salud e incluso la muerte.



2) Prevención de enfermedades respiratorias



Según el Ministerio de Salud y Protección Social, la Infección Respiratoria Aguda (IRA) constituye un grupo de enfermedades que se producen en el aparato respiratorio, causadas por diferentes microrganismos como virus y bacterias, que comienzan de forma repentina y duran menos de dos semanas.



Es la infección más frecuente en el mundo y representa un importante tema de salud pública en nuestro país. La mayoría de estas infecciones como el resfriado común son leves, pero dependiendo del estado general de la persona pueden complicarse y llegar a amenazar la vida, como en el caso de las neumonías.



Algunas recomendaciones para prevenirlas, empiezan por protegerse del frío. Abríguese bien, evite corrientes de aire, cambios bruscos de temperatura, exponerse al frío con el pelo mojado. Cuidado con el exceso de calefacción y aires acondicionados.



Evite particularmente ambientes fríos o muy secos, con humo o donde se encuentren personas tosiendo o con otros síntomas respiratorios. Es muy importante que cuide la higiene personal y evite compartir comidas, vasos, platos, cubiertos. También es necesario que lave con frecuencia la ropa de calle: bufandas, gorras, guantes y abrigos.



Además, debe lavarse las manos con frecuencia, con agua y jabón. Es fundamental que evite saludar de mano, beso y abrazo. En caso de toser o estornudar cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o utilice un pañuelo desechable e inmediatamente bótelo, y lave sus manos.



3) Sobre las afecciones neonatales



De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada día mueren unos 6.700 recién nacidos, cifra que representa el 47% de todas las muertes de menores de 5 años, un aumento respecto del 40% registrado en 1990.



Según la entidad, es posible mejorar la supervivencia y la salud de los recién nacidos y poner fin a las muertes prenatales prevenibles mediante una alta cobertura de atención prenatal de calidad, atención del parto por personal cualificado, atención posnatal para madres y recién nacidos, y atención de los recién nacidos pequeños y enfermos.



Con el aumento de los nacimientos en centros de salud (casi un 80% en todo el mundo), se presenta una gran oportunidad para dispensar atención esencial al recién nacido y detectar y atender a los recién nacidos de alto riesgo. No obstante, pocas mujeres y recién nacidos permanecen en el centro de salud 24 horas después del parto, como se recomienda por ser el periodo más crítico en el que se pueden presentar complicaciones.



Además, demasiados recién nacidos mueren en casa debido a altas hospitalarias tempranas, obstáculos al acceso y demoras en la búsqueda de atención. Las cuatro consultas de atención posnatal recomendadas, bien sea en centros de salud o en visitas domiciliarias, desempeñan una función crucial para atender a los recién nacidos y sus familias.

