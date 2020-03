¡Así es! las diez buenas noticias sobre el coronavirus

AFP

No afecta mucho a los menores de edad: estudios revelan que el 3% de los casos se presentaron en jóvenes menores de 20 años y que la mortalidad en personas menores de 40 años es del 0,1%.



"El impacto en estas personas jóvenes es menor, pero no quiere decir que no haya casos graves, hay que ser prudentes con estos datos porque son preliminares", afirmó la Organización Mundial de la Salud. Según cifras, la edad media de las víctimas de este virus son las personas de 79 años, los hombres representan el 70%.