Las claves de la histórica ley contra la comida chatarra

Tras varios intentos fallidos, el Congreso aprobó la histórica ley que obliga a los fabricantes de los llamados 'alimentos chatarra' a etiquetar sus consecuencias nocivas para la salud de los consumidores.



El proyecto aprobado busca que los productos comestibles o bebibles clasificados de acuerdo con su nivel de procesamiento con edulcorantes o con cantidad excesiva de nutrientes críticos (azúcares, sodio y grasas saturadas) tengan sellos frontales de advertencia, según lo establezca el Ministerio de Salud y Protección Social.



(Además: Congreso aprueba reducción de la jornada laboral)

En el mismo sentido deja claro que para determinar si un producto comestible o bebible tiene exceso de azúcares, sodio o grasas saturadas, el Ministerio de Salud y Protección Social debe fijar unos límites o umbrales basándose en la mayor evidencia científica disponible y la suministrada por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud.



Este miércoles, el Gobierno había expedido una resolución para reglamentar este tema. La ley aprobada por el Congreso no compite con esa resolución, pues tiene mayor peso jurídico. Además, impone medidas más estrictas que deberán ser acatadas por los fabricantes.



(Lea: ¿Quiénes deben estar en Mi Vacuna para recibir dosis y quiénes no?)



Todos los productos comestibles o bebibles que tengan sellos de advertencia no podrán tener, simultáneamente, declaraciones de propiedades nutricionales o de salud.



La publicidad de los productos comestibles o bebibles que tengan sellos de advertencias los tiene que incluir en los mensajes.

Otros aspectos contemplados en la ley

La Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional diseñará herramientas educativas sobre prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, alimentación saludable y actividad física.



El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional promoverán entornos saludables en los espacios educativos públicos y privados.



(Lea: ‘No hay evidencia robusta para cambiar intervalo de vacuna de Pfizer’)

Situación en Colombia

El consumo excesivo de azúcares, grasas y sodio es un problema de salud pública asociado a la elevada prevalencia de enfermedades no transmisibles que comprometen a más de la mitad de la población, como sobrepeso y obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y renales.



Se ha comprobado que la ingesta excesiva de estos ingredientes es resultado, en gran medida, de la amplia disponibilidad, asequibilidad y promoción de productos ultraprocesados que contienen edulcorantes y cantidades excesivas de azúcares, sodio o grasas saturadas sin que existan controles o restricciones para su consumo en todas las a edades.



Gran parte de la solución consiste en la aplicación de leyes y regulaciones que reduzcan la demanda y la oferta de productos que contienen cantidades excesivas de nutrientes críticos.



(Más de salud: Pico y cédula de vacunación en Bogotá para mayores de 45 años)



El etiquetado frontal es una herramienta simple, práctica y eficaz para informar al público sobre los productos que pueden dañar la salud y ayudar a orientar las decisiones de compra.

¿Se necesita la ley si el Minsalud expidió resolución sobre el mismo tema?

La ley aprobada no riñe con la resolución 810 del Ministerio de Salud sobre etiquetado, pero tiene mayor peso jurídico.



Además, la resolución, dice RedPapaz, no se basa en la mayor evidencia científica disponible libre de conflicto de intereses.



De igual forma, RedPapaz cuestiona que la resolución propone utilizar los términos “ALTO EN”, en lugar de “EXCESO DE", lo que produciría confusión porque el primer concepto también es utilizado para dar declaraciones que se interpretan como positivas para la salud, por ejemplo, alto en vitaminas, alto en proteínas, entre otras.

RedPapaz, con organizaciones como el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, que han promovido la iniciativa, también cuestiona que la resolución permite un tiempo demasiado largo, 18 meses, para la implementación de la comida chatarra.



(Lea: ¿Cómo hacer que su hijo coma verduras? Conozca estos tips)



Tras la aprobación de este jueves, aún falta que el Congreso concilie los textos de Cámara y Senado.



SALUD