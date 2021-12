De acuerdo al Instituto Nacional de Salud (INS), históricamente, los números de lesionados por pólvora, pirotécnica, intoxicaciones por fósforo blanco y por consumo de licor adulterado, aumentan en las festividades de diciembre.



En los reportes oficiales de este año, la entidad registró un total de 100 lesionados el 7 de diciembre, lo que representa un aumento frente a 2019 y 2020, años en los que se registraron 83 y 72 accidentes con pólvora, respectivamente, durante la Noche de Velitas.



Para este 2021 ya se registran dos personas fallecidas por esta causa, cifra que ha disminuído en comparación con 2020, pues para la misma fecha en la vigencia anterior el país reportó cinco muertos.



Con corte al 23 de diciembre, se reportan un total de 371 lesionados por pólvora: 137 menores de edad y 234 adultos. De ellos, 14 menores y 73 adultos estaban bajo los efectos del alcohol.



Frente a este escenario, Claudia Cuéllar, subdirectora de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social, reiteró la importancia de intensificar la prevención de estos accidentes durante el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero, días en que aumentan las lesiones y riesgos que implica el uso de la pólvora.



“Debemos ser más conscientes. Estas lesiones afectan la vida, la salud, la integridad física y emocional de las personas ocasionando impacto social, ambiental y económico en la población, con mayor énfasis en los niños, niñas y adolescentes. Entre las principales afectaciones están los daños oculares y auditivos”, explicó la funcionaria.

Así van las cifras este año

De acuerdo con el INS, este 2021 registra una variación del 29,72 % con respecto al año anterior y las ciudades y deparamentos que presentan los principales incrementos con incidentes de pólvora son: Meta (700 %), Cundinamarca (200 %), Santa Marta (200 %), Santander (150 %) y Quindío (140 %).



Por su parte, los territorios que más acumulan casos hasta el momento son: Antioquia (41 lesionados), Valle (34 lesionados), Bogotá (32 lesionados), Cauca (28 lesionados), Tolima (26 lesionados), Atlántico (18 lesionados), Nariño (17) y Córdoba (17 lesionados).



El 89,9 % de las lesiones obedecen a quemaduras, 63,6 % a laceraciones, 24,3 % a contusiones, 8,6 % a daños oculares, 7,8 % han terminado en amputaciones y un 2,4 % en daños auditivos. Por su parte, los artefactos que más generan estos accidentes son los totes, voladores y volcanes.

Recomendaciones para actuar ante una quemadura

En caso de lesión por fuegos artificiales:



· Lavar las lesiones con agua fría por 10 o 15 minutos.



· Retirar accesorios, joyas y ropa de la zona afectada.



· Recortar la tela alrededor con tijeras, no arrancarla.



· No retirar la piel, ropa o elementos que hayan quedado pegados o incrustados en la piel.





En caso de lesión con líquido hirviente (aceite o agua, por ejemplo):



· Retirar cualquier prenda de vestir caliente y mojada a menos que esté pegada a la piel.



· Buscar agua fría para enfriar la piel durante 15 minutos. ¡Cada segundo cuenta!. Enfriar la piel ayuda a disminuir el dolor y el daño causado por la quemadura.



· No romper las ampollas y no aplicar ningún producto.



· Cubrir con un paño limpio.



· Llevar al servicio de urgencias.





En caso de quemadura con electricidad:



· Las lesiones por electricidad son de carácter urgente por eso deben ser tratadas de manera inmediata en el servicio de urgencias, pues pueden tener compromiso de órganos internos y ser mortales.

Se reportan un total de 371 lesionados por pólvora: 137 menores de edad y 234 adultos.

En lo que respecta a la gestión del riesgo, Claudia Cuéllar reiteró que es responsabilidad de alcaldes y gobernadores regular, vigilar y controlar la fabricación, almacenamiento, transporte, comercialización, manipulación y uso de la pólvora. Así como también hacer cumplir la prohibición absoluta de la venta de dichos artículos a los menores de edad y a las personas en estado de embriaguez.



“Debemos evitar las lesiones con mejores estrategias de prevención, pero no podemos olvidar que aún estamos en una pandemia y las interacciones producto de las festividades pueden resultar en un incremento de casos”, concluyó Cuéllar.

