La alopecia, también conocida como pérdida del cabello, afecta al cuero cabelludo o a todo el cuerpo y puede ser temporal o permanente. Puede ser el resultado herencia, cambios hormonales, afecciones médicas o una parte normal del envejecimiento.



Sobre el tratamiento, algunas personas prefieren dejar que la calvicie siga su curso sin tratarla o ocultarla. Otras pueden taparla con peinados, maquillaje, sombreros o bufandas. Y otros eligen uno de los tratamientos disponibles para prevenir una mayor pérdida de cabello o restaurar el crecimiento.



Esta enfermedad aparece de muchas maneras, según la causa. Puede aparecer de repente o progresivamente, y afectar solo el cuero cabelludo o todo el cuerpo. Entre los signos y los síntomas de la pérdida del cabello se pueden incluir los siguientes:

Lo más frecuente es la pérdida gradual en la parte superior de la cabeza. En los hombres, el cabello comienza a retroceder en la línea capilar de la frente. Las mujeres suelen tener un ensanchamiento de la raya del cabello. Algunas personas pierden el cabello en zonas de calvicie circulares o en parches sobre el cuero cabelludo, la barba o las cejas. Puede haber picazón o dolor en la piel antes de que se caiga el cabello. Un choque físico o emocional puede aflojar el cabello. Es posible que se caigan mechones de cabello al peinarse o lavarse el cabello, o incluso luego de tirarlo con suavidad. Algunos trastornos y tratamientos médicos como la quimioterapia contra el cáncer pueden ocasionar la pérdida del cabello en todo el cuerpo. Por lo general, el cabello vuelve a crecer. Zonas de descamación que se extienden a todo el cuero cabelludo. Este es un signo de tiña. Puede estar acompañado de cabellos quebrados, enrojecimiento, hinchazón y, en ocasiones, exudado.

¿Qué causa la alopecia?

Normalmente, las personas pierden de 50 a 100 hebras de cabello al día, sin embargo no es notorio porque al mismo tiempo crece nuevo cabello. Cuando la renovación no ocurre, se pueden relacionar diferentes factores.



Los antecedentes familiares son la causa más común en la pérdida de cabello. Así, este trastorno se llama alopecia androgénica, calvicie de patrón masculino o calvicie de patrón femenino.



Por otro lado, se puede producir progresivamente y en patrones predecibles. Aquí se da cuando una línea de cabello retrocede, puntos de calvicie en los hombres,y un adelgazamiento del cabello a lo largo de la corona del cuero cabelludo en las mujeres.



Los cambios hormonales y afecciones médicas, son otro factor que altera la caída de pelo, entre ellos, embarazo, trabajo de parto, menopausia y problemas de tiroides. También hay medicamentos y suplementos que causan este efecto secundario, como aquellos usados para tratar el cáncer, la artritis, la depresión, los problemas cardíacos, la gota y la presión arterial alta.



La alopecia es la pérdida de pelo. Foto: Istock

Prevención

La mayoría de los casos de calvicie son causados por motivos genéticos y no hay prevención para este tipo de pérdida del cabello. Por esto, lo mejor es usar desenredante para evitar tirones al peinar, sobre todo si el cabello está húmedo.



De igual forma, evitar rizadores calientes, las planchas para el cabello, los tratamientos con aceite caliente y las permanentes. En caso de que se estén tomando pastillas, preguntar al médico si estas causan pérdida de pelo. Otros consejos son proteger de la luz del sol y de otras fuentes de luz ultravioleta, dejar de fumar.



Jimena Delgado

Escuela de periodismo de El Tiempo