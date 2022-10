De acuerdo con un estudio publicado a principio de año en la revista médica JAMA Internal Medicine - revisada por pares y publicada por la Asociación Médica Americana - caminar 10 minutos diarios podría prevenir miles de muertes al año.



En el análisis del estudio se incluyeron a 4.840 participantes. "De estos, 2435 (53%) eran mujeres, 993 (10,4%) eran población negra no hispana y 887 (5,1%) eran mexicoamericanos", aseguran.



CNN complementa que, bien como lo reseña el documento original, para la metodología se utilizaron datos de aceleración que la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición registró en participantes de 6 años o más entre 2003 y 2006. "Luego, los investigadores observaron los niveles de actividad de casi 5.000 participantes de 40 a 85 años y rastrearon las tasas de mortalidad hasta finales de 2015", agregan.



El estudio explica que finalmente lograron estimar que "se podrían prevenir aproximadamente 110.000 muertes por año si los adultos estadounidenses de 40 a 85 años o más aumentaran su intensidad de la actividad física en una pequeña cantidad (es decir, 10 minutos por día)".



De acuerdo con la publicación, se trata del primer estudio que estima la cantidad de muertes prevenibles a través de la actividad física utilizando mediciones basadas en acelerómetros entre adultos de EE. UU., al tiempo que reconoce que es posible que el aumento de la actividad no sea posible para todos.



Al respecto, el equipo de especialistas de Mayo Clinic de Estados Unidos desglosó en 4 componentes la forma de que una caminata sea un buen programa para mantenerse saludable.



1. Hacer calentamiento durante cinco minutos. Caminar lentamente, luego aumentar el ritmo hasta que se sienta calor.



2. Estirar durante cinco minutos suave y lentamente. Ese ejercicio de estiramiento debe ser solo hasta que se sienta una ligera tensión en el músculo.



3. Caminar durante al menos 30 minutos.



4. Enfriar durante cinco minutos. Terminar cada sesión de caminata caminando lentamente y luego repitiendo los estiramientos. El enfriamiento reduce gradualmente el estrés en el corazón y los músculos.



Sobre el ejercicio de caminar diariamente, Thom Rieck, del Programa de Vida Saludable de la prestigiosa Mayo Clinic, de Rochester Estados Unidos, subrayó que entre sus muchos beneficios “la caminata es una forma de ejercicio que está disponible para la mayoría de las personas. No se necesitan equipos especiales más que el calzado adecuado para caminar. Y no hay necesidad de una membresía costosa en un gimnasio”.

