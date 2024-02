Las 7 claves para la longevidad, desde la vista de expertos

En un mundo donde la búsqueda de una vida larga y saludable es una prioridad para muchas personas, los expertos en salud y bienestar han dedicado años de investigación y estudio para descubrir los secretos de la longevidad. Desde la alimentación y el ejercicio hasta el manejo del estrés y las relaciones sociales, cada aspecto del estilo de vida puede influir en la capacidad para vivir una vida larga y plena.

Desde la antigüedad, los seres humanos han buscado el elixir de la vida eterna, pero a medida que la ciencia ha avanzado, hemos aprendido que la longevidad no se trata simplemente de vivir más años, sino de vivir con calidad y vitalidad hasta el final. En este contexto, los expertos han identificado una serie de claves que pueden ayudarnos a alcanzar ese objetivo.

Estas claves no son un secreto guardado celosamente, sino más bien un conjunto de prácticas y hábitos respaldados por la investigación científica y la experiencia acumulada a lo largo de los años. “Las personas buscan la píldora mágica”, comentó Luigi Ferrucci para The New York Times, quien es el director científico del Instituto Nacional del Envejecimiento, “y esta ya existe” agregó.



Al adoptar estas claves en nuestra vida diaria, podemos mejorar nuestra salud y bienestar, y aumentar nuestras posibilidades de disfrutar de una vida larga y satisfactoria.

El ejercicio reduce el riesgo de muerte prematura. Foto: iStock

Las 7 claves para la longevidad



Aquí se le presenta las siete claves para la longevidad, según la vista de Ferruccci: