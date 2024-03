Las 6 señales para darse cuenta si es bueno en la cama: especialistas sexuales

seis señales que le harán saber si su desempeño en la cama es adecuado. La intimidad sexual es uno de los momentos más satisfactorios en la vida de cualquier pareja. Pero no siempre se obtienen los resultados que se buscan o que se cree se tienen. El problema es que en muchas ocasiones hay un temor a expresar lo que realmente se quiere y siente. Por ello es que una psicoterapeuta sexual brindó una lista de

A través de una entrevista brindada al medio The New York Post, Miranda Christophers, fundadora del servicio de asesoramiento Therapy Yard, con sede en Reino Unido, y psicoterapeuta sexual y de pareja, compartió que hay indicadores muy claros cuando una persona está fallando en la intimidad. Los más comunes son la arrogancia y la rutina.

Pero más allá de las posiciones o la condición física, la experta advierte que las personas no pueden ser buenas en la cama si no están seguras de sí mismas, "si se sienten juzgadas o emocionalmente inseguras, no tendrán un buen desempeño", sentenció.

Si quiere medir su propio desempeño o el de su pareja, estas son las seis señales que la terapeuta propone como los indicadores más claros de si una persona es buena o mala en la cama.

Falta de confianza

Las personas que no se sienten a gusto con su cuerpo, no se sienten libres para ser abiertas o espontáneas, por lo que suelen preferir la intimidad en la oscuridad o debajo de las sábanas para esconder aquello que les molesta de sí mismas, eso las hace menos receptivas a lo que sucede con su pareja y al disfrute propio.

Si está en esa situación, lo que puede hacer es encender velas o crear un ambiente en el que se sienta cómodo para que sea capaz de dejarse llevar con mayor facilidad.

Se distrae fácilmente

Las personas que tienen un buen desempeño en la cama están conectados con su pareja, son capaces de perderse en el placer sin preocuparse por nada más que lo que están haciendo, ni siquiera por su siguiente movimiento.

En ese sentido, si quiere mejorar su desempeño, considere practicar la atención plena o Mindfulness en la que se entrena al cerebro para concentrarse únicamente en el presente, lo que también traerá otros beneficios a su vida.

Se avergüenzan hablar de sexo con su pareja

Para muchas personas es incómodo hablar sobre sexo no solo con quienes no tienen confianza, sino con su pareja. Pero es importante tener conversaciones al respecto para que logren una mejor comunicación y acuerdos.

La recomendación es iniciar con un simple cumplido para después conversar sobre los deseos y preferencias, esto se recomienda hacer cada cierto tiempo, pues todo va cambiando.

Se siente avergonzado

El miedo a ser malo en la cama afecta principalmente a los hombres, lo que termina por empeorar la situación ocasionando lo que termina por empeorar la situación ocasionando problemas con disfunción eréctil y, en el caso de las mujeres, también fomenta malas actitudes, por ejemplo la inhibición del deseo sexual. La recomendación en ese caso es simplemente dejarse llevar y poner atención a la pareja para disfrutar juntos.

La insatisfacción sexual es más común de lo que cree. Foto:123rf

No se queden en la rutina

Diversos estudios han descubierto que los hombres tienden a reportar niveles más altos de aburrimiento sexual en las relaciones a largo plazo en comparación con las mujeres. Para que esto no sea un problema lo mejor es agregar algo de fantasía y emoción en la cama.

No comparten el mismo nivel de deseo

Cuando la pareja no comparte el mismo nivel de deseo es común que existan problemas, no se trata únicamente de la frecuencia en que se tienen relaciones sexuales, sino de los momentos en que prefieren hacerlo, por ejemplo, hay quienes disfrutan la mañana y quienes lo gozan más en la noche. Si es su caso tiene que mejorar la comunicación con su pareja para llegar a un acuerdo.