Frente a la incertidumbre respecto a la posible reforma de salud que presentará el gobierno nacional, un grupo multidisciplinario que ha trabajado a lo largo de varios años desde las altas esferas del gobierno en ámbitos relacionados con la salud de los colombianos y el mejoramiento del sistema de salud, presentó un derecho de petición al Ministerio de Salud con una serie de preguntas sobre el cumplimiento de los procesos de consulta y participación, y la naturaleza legal de la reforma a la salud.

“El grupo es consciente de la necesidad de seguir en el empeño de mejorar el sistema de salud para que los colombianos gocemos de mayores garantías de acceso, oportunidad y calidad en la atención de salud. El propósito es contribuir para ello a partir de un análisis sobre el sistema de salud en el país, así como sobre las diversas propuestas que se planteen para mejorarlo” señalaron.



Por este motivo, solicitan obtener respuesta a 15 preguntas generales que abordan 5 aspectos básicos: participación en el proceso de consideración, deliberación y aprobación de la reforma; cumplimiento de mínimos constitucionales de la política pública, en la cual se enmarca la reforma estructural propuesta; razonabilidad, proporcionalidad y progresividad de las medidas propuestas; el régimen de transición y la sostenibilidad de la reforma.



El grupo de exministros enfatizó en que no han trazado puntos rojos sobre la reforma, porque aún no la conocen. En ese sentido, consideran que no se puede dar un diagnóstico hasta que no obtengan respuesta a las preguntas que hacen o bien conozcan el articulado. Con este derecho de petición, esperan tener una respuesta en 15 días hábiles.



“Lo que queremos es conocer esos documentos técnicos. El articulado de la reforma. Queremos saber si tiene todo lo que se ha dicho que contiene, pues queremos conocerlo no solo nosotros, sino todo el país”, explicó Augusto Galán Sarmiento, actualmente director del centro de pensamiento Así Vamos en Salud e integrante del grupo que hace la petición.



En primer lugar, el documento expone que la decisión del Gobierno de no abrir espacios de diálogo y concertación previos a la presentación de la reforma, incluyendo la idea de que solo se revelará a la opinión pública al mismo tiempo que se radique ante el Congreso de la República, es una decisión que afecta los derechos fundamentales de participación democrática amplia, abierta y temprana que deberían respetarse, protegerse y garantizarse.



"Es una decisión contraria al proceder democrático que ha tenido el Gobierno a

propósito de los debates de otras reformas al Sistema General de Seguridad Social. Teniendo en cuenta que se deben contemplar mecanismos de compensación y protección de los derechos políticos de participación, para asegurar su goce efectivo y que no sea desconocido", señala el documento.



En este sentido, el grupo se pregunta ¿Qué medidas concretas y específicas se tomarán para asegurar a las personas, las comunidades y a la sociedad en general, el derecho a una adecuada participación real y efectiva en el proceso de deliberación pública de la reforma? ¿Cuáles medidas se tomarán para asegurar que la participación será reconocida por el Congreso durante el trámite en el legislativo y cuáles espacios adicionales se contemplarán?, ¿cómo se garantizará que la participación se tenga en cuenta, que sea efectiva y no solo formal?



En segunda instancia, se cuestionan si existe algún tipo de asociaciones o grupos que actualmente ya conozcan el texto del Proyecto de reforma y de ser así consideran necesario revelar a cuáles grupos, personas o asociaciones se les ha tenido en cuenta su voz y sus propuestas. Asimismo, esperan conocer a qué grupos y personas no se ha tenido en cuenta y con base en qué criterios.



Por otro lado, el grupo se pregunta si el Gobierno Nacional propondrá dentro de la reforma al Sistema de salud la modificación de normas de carácter estatutario. Si ese es el caso, el documento pretende conocer cuáles, por qué y cómo se sugerirá al Congreso de la República que las tramite.



Un aspecto fundamental de los cuestionamientos planteados en el derecho de petición es si el Gobierno considera que algunos de los temas que se regulaban previamente en la Ley 100 de 1993, debido a la evolución del derecho fundamental a la salud, deben ser objeto de una ley estatutaria y no una ley ordinaria. En este caso, se pretende conocer cuáles específicamente y por qué.



Asimismo, el grupo se pregunta si existen algunos aspectos de la política de reforma al Sistema de salud que no se vayan a desarrollar mediante la ley, sino que se delegarán al Gobierno y a la Administración. A esta duda, sigue la pregunta de ¿cuáles son los logros específicos del actual Sistema de salud (avances adquiridos) que en virtud del principio de progresividad se deben mantener y, por tanto, se van a preservar?



También se plantearon interrogantes como ¿cuáles son aquellos avances adquiridos del actual Sistema de salud que van a ser modificados o podrían verse afectados con los cambios que se propone introducir? ¿Cuáles son las medidas que se van a adoptar para que los estándares de protección logrados en esos ámbitos no se pierdan o bajen y que, por el contrario, aumenten?, y ¿cuáles son los avances adquiridos por el Sistema que la reforma no permite conservar o al menos temporalmente?



Finalmente, sobre la sostenibilidad de la reforma, el grupo multidisciplinario formuló las siguientes dudas: ¿Cuál es el costo de la reforma estructural al Sistema de salud que se propone? ¿El costo va a poder ser asumido en la forma y en los tiempos en que se establece, de manera sostenible? ¿Cuáles son las medidas concretas y específicas que contempla la reforma estructural propuesta para asegurar la disponibilidad del derecho a la salud con sostenibilidad?



Sobre temas específicos como la eliminación de las EPS como entidades intermediarias, Augusto Galán Sarmiento, mencionó durante una rueda de prensa, realizada hoy 7 de febrero, que “no podemos olvidar que nuestro sistema de salud esencialmente es un sistema público. La pregunta es, ¿cuál es la institucionalidad que hay en el sector público para manejar esos recursos? Y la pregunta es si para eso tenemos que eliminar al sector privado. O si esa gran alianza que ha existido puede prevalecer”.



El grupo multidisciplinario está conformado por los exministros Jaime Arias Ramírez, Augusto Galán Sarmiento, Gabriel Riveros Dueñas, Diego Palacio Betancourt, Mauricio Santamaría Salamanca, Beatriz Londoño Soto y Fernando Ruiz Gómez.



También están los ex viceministros Eduardo Alvarado Santander, Carlos Castro Espinosa, Juan Gonzalo López Casas, Blanca Elvira Cajigas Castro, Jairo Núñez Méndez, Carlos Jorge Rodríguez Restrepo, Carlos Ignacio Cuervo Valencia, Diana Cárdenas Gamboa, Iván Darío González Ortiz, María Andrea Godoy Casadiego, Germán Escobar Morales y finalmente el ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional Aquiles Arrieta.

Más noticias de Salud