La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), pudo establecer que cuatro compañías productoras y comercializadoras de leche en Colombia adicionan lactosuero a la leche, lo cual está prohibido en el país.



Al respecto, han surgido una serie de cuestionamientos sobre la incidencia que podría tener esta situación en la salud de las personas que consumían constantemente estos productos.



El lactosuero es un subproducto líquido obtenido después de la precipitación de la caseína durante la elaboración del queso. Al utilizar este líquido, la leche se puede vender más económica y se logran adquirir más ganancias.



Si bien el consumo de lactosuero es permitido en otros procesos de la industria de alimentos como dulces y espesantes, mezclar esta sustancia con un alimento como la leche podría tener repercusiones en quienes lo consumen debido a que no estarían ingiriendo el 100% del producto original.



Por otro lado, se ha generado una alerta porque las etiquetas con los valores nutricionales no declaraban los valores alimenticios adicionales que se estarían consumiedo.

En EL TIEMPO hablamos con Lucía Correa de Ruíz, nutrióloga de la Asociación Colombiana de Dietistas y Nutricionistas (Acodin), quien menciona sobre esta situación que "No podríamos ser categóricos en decir que el lactosuero es malo para la salud. La evidencia científica dice que este producto tiene varias propiedades: contiene lactosa y algunas características que realzan el sabor y el color de la leche. Sin embargo, es claro que sus propiedades nutricionales no son iguales a las de la leche como tal".



En este sentido, el problema con el lactosuero no es su consumo, sino que al utilizarlo en alimentos esenciales y que suelen aportar grandes cantidades de nutrientes se reduce su composición y se disminuye el aporte de elementos tan importantes en la dieta como el calcio.



Por otro lado, la doctora Correa aclara que "son muchas las personas que pueden presentar algunas alergias al lactosuero y también pueden presentarse problemas de orden digestivo. Por lo tanto, su consumo tiene que hacerse de una manera muy adecuada y teniendo presente que no se vaya a presentar ningún tipo de alergias. También hay que tener en cuenta que algunos medicamentos están contraindicados para el consumo del lactosuero".



La especialista menciona que la mejor forma de consumir leche es que sea natural y en lo posible teniendo en cuenta las indicaciones del decreto 616 de 2006 del Ministerio donde se aclaran los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte, comercialice, expenda, importe o exporte en el país.



Hasta el momento, las compañías investigadas son Gloria Colombia, que produce leche Algarra (larga vida y entera), Carulla y Medalla de Oro (larga vida) y De la Cuesta (entera); Lactalis Colombia (Parmalat); Sabanalac y la Compañía Procesadora y Distribuidora de Lácteos (Alkosto).

