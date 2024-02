Lactancia materna: ¿por qué algunas madres producen poca leche para sus bebés?

Mucho se ha escuchado sobre lo que significa la lactancia materna para los recién nacidos y su crecimiento.



Además de proporcionar los nutrientes que el bebé necesita fuera del vientre materno, la lactancia proporciona un vínculo entre el niño y la madre que es imprescindible.



No obstante, algunas mujeres no cuentan con suficiente leche y no pueden amamantar a sus hijos, esto se denomina hipogalactia.

La hipogalactia es la poca producción de leche materna, lo que dificulta el alimentar a su bebé.



El cuerpo de la mujer al tener un hijo es tan sabio que en sus glándulas mamarias se empieza a producir la leche y depende de la frecuencia de succión y el vaciado de la glándula será la cantidad de leche que la madre producirá.



(Le puede interesar: La leche materna: una fuente única de anticuerpos transmitidos de la madre a bebé)



De acuerdo con el hospital Sant Joan de Deú de Barcelona, existen algunas causas que pueden ocasionar la hipogalactia, que significan una insuficiente producción de leche para la demanda del bebé.



Entre ellas se encuentran:

Síndrome de Shehann: este es producido cuando ha existido una hemorragia en el posparto o anterior a este. Este tipo de hemorragias pueden afecta la glándula hipófisis, la cual es la encargada de controlar la lactancia y la producción de la leche. Anorexia: si la madre ha padecido de este trastorno alimenticio y no ha tenido menstruación por un tiempo, el tejido mamario puede estar débil y así sufrir escasez de leche. Hipoplasia mamaria: este también se debe a un poco tejido mamario o también llamados hipoplásicos, lo que quiere decir con una pequeña gládula. En esta condición las areolas sobresalen del pecho y los senos están muy separados entre sí. Alteraciones en la tiroides: las mujeres que padecen o han padecido de esta condición es importante que regulen sus niveles hormonales antes y después de dar a luz. Luego del parto, es importante que se hagan controles hormonales para saber si están normales y preguntar si es necesario recurrir a la medicación. Retención de placenta: cuando la placenta se separa del útero inicia la producción de leche, pero si queda algún residuo de esta es posible que la madre no produzca leche de cinco a siete días después del parto. La forma de verificar que esto ha sucedido es haciendo una ecografía para detectar si hay resto y eliminarlos.

Tenga en cuenta que estas causas mencionadas anteriormente no siempre son sinónimo de tener hipogalactia, por lo que lo recomendable es consultar con el médico así como también mantenerse hidratada, alimentarse adecuadamente, mantenerse tranquila, no estresarse, pues esto también puede causar la baja producción de leche materna.



(Lea más: Crean leche materna en polvo para bebés vulnerables: ha ayudado evitar la intubación)



Entre los alimentos que puede consumir para incentivar la producción de leche están

pescado, nueces, almendras, aceite de oliva, aceite de canola y huevos.



Lo más importante es recurrir al médico si se presenta esta situación. No se automedique.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Así quedó la ley que amplía la licencia de lactancia: qué obligaciones tiene empleador

Lactancia materna: consejos para las madres trabajadoras que están amamantando

La lactancia materna en el trabajo contribuye al rendimiento de las mujeres