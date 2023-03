En redes sociales como TikTok e Instagram se ha popularizado un truco casero que supuestamente hace crecer los glúteos y los senos de las mujeres.



En cientos de videos que circulan en la web aparecen testimonios de mujeres asegurando que el consumo de vibazina les ayudó a aumentar medidas en estas zonas. Sin embargo, este consejo puede tener graves consecuencias.



La vibazina es un medicamento antihistamínico que es usado para controlar alergias o problemas de ansiedad. Desarrollado por el laboratorio Pfizer, también se receta como una opción para aumentar los niveles de apetito en niños y, ahora más recientemente, en adultos que desean ganar masa muscular.



El clorhidrato de buclizina es un medicamento que tiene indicaciones como antihistamínico y antiemético, lo que significa que se utiliza en casos de alergias o vómitos.



Sin embargo, en países como Ecuador no cuentan con registro sanitario, por lo tanto, no se puede garantizar su calidad, seguridad y eficacia, por lo que representa un riesgo para la salud de la población, como advierte el Gobierno de ese país.

¿Realmente sirve la vibazina para aumentar glúteos?

Tomar cualquier medicamento sin asesoría médica puede causarle problemas de salud. Foto: iStock

Todos los cuerpos reaccionan de forma diferente a los medicamentos y sin la asesoría de un profesional de la salud no se debe consumir ninguno.



Mariana Monroy Velázquez, doctora y responsable sanitaria de 'Cáritas México' explicó a El Heraldo de ese país, que no hay información que respalde que tomar las pastillas ayude a aumentar la masa muscular.



"Lo que llama la atención es que estimula el apetito en niños y adultos de bajo peso, o sea, va a generar que te dé más hambre, pero pues esto no significa que por el simple hecho de que consumas el medicamento te va a producir que hagas masa muscular. Eso conlleva una buena alimentación a base de proteínas, dieta y ejercicio; la simple pastilla por sí sola no creo que lo cause", mencionó Monroy.



Expertos de la salud advierten que el clorhidrato de Buclizina no ayuda en el aumento de peso, sino que produce retención de líquidos y que el consumo prolongado puede llegar a ocasionar un daño hepático irreversible.



Recuerde que no hay pastillas milagrosas y que debe tener cuidado con este tipo de recomendaciones que carecen de sustento médico.

Contraindicaciones del consumo de vibazina

De acuerdo con un documento explicativo publicado por la farmacéutica Pfizer, la Vibazina o clorhidrato de buclizina, como es su nombre científico, está contraindicada para personas que reciban terapias con inhibidores de la oxidasa de las monoaminas (antidepresivos).



También, se explica que este medicamento no debería ser consumido por pacientes que padecen de glaucoma, predisposición a la retención urinaria y mujeres embarazadas.



Además, como tiene componentes que lo asemejan a un antigripal, el consumo de esta sustancia puede causar somnolencia y afectar la realización de actividades que requieran de concentración extrema.



Por otro lado, también están los efectos secundarios de la vibazina que van desde dolor severo de cabeza, hasta síntomas como mareo, náuseas, cansancio, excitación y sequedad en la boca, nariz y garganta.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

