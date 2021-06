La vagina y el cigarrillo / Sexo con Esther

Todos los elementos tóxicos que contiene el tabaco se expulsan a través de la sudoración y las secreciones vaginales, lo que condiciona riesgos severos en la zona íntima de las mujeres fumadoras.

Si bien es conocido que el cigarrillo carece del más mínimo efecto positivo para el organismo, al punto de que cada año causa más de 8 millones de muertes en el planeta, sus efectos en la planta baja por lo general –con excepción de la impotencia masculina– se pasan por alto.



De ahí que no sobra contar que las sustancias dañinas que se desprenden del fumar terminan por alterar de manera nociva la flora bacteriana natural de la vagina, tornando esta zona y sus aledaños más vulnerables a infecciones, enfermedades de transmisión sexual y enfermedades más severas como el mismo cáncer de cuello uterino.



Y no se trata de inducir temor en vano, sino de divulgar los resultados de recientes estudios que demuestran que las células del área pélvica femenina pueden modificar su ADN de manera sustancial por efecto del cigarrillo, multiplicando la posibilidad de padecer enfermedades graves, sin dejar de lado que las mismas defensas de la zona pierden su eficiencia, con lo que todas las estructuras quedan en una desprotección extrema, frente a agresiones que normalmente son rebatidas.



No sobra decir que un simple cigarrillo puede modificar el pH vaginal, abonando un terreno para que bacterias inoportunas colonicen estas áreas y el mismo virus del papiloma humano se instale con facilidad, promoviendo los daños ya conocidos.



En este contexto, la recomendación es erradicar de plano el cigarrillo. Es lo menos que se puede invocar en la semana que el mundo dedica para hablar de los peligros mortales del tabaco, que, como se aprecia, también termina por sacar en estampida la posibilidad de una sexualidad sana. Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO