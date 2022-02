El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, manifestó desde el 121 Puesto de Mando Unificado (PMU) para la atención de covid-19, que las vacunas de reposición son un tema importante.



“En este momento han llegado algunas de reposición del año 2021 de AstraZeneca, Moderna y están por llegar las vacunas de Pfizer. En los próximos días quedan pendientes las vacunas de reposición de Janssen y Sinovac, con eso dejamos en ceros la pérdida de vacunas del año 2021”, dijo el ministro.



El ministro agregó que este ha sido un esfuerzo grande que busca “dar tranquilidad a los funcionarios públicos”.

El jefe de la cartera de Salud manifestó que, dentro del ejercicio de vacunar, hay opciones y posibilidad de pérdida de vacunas, señalando un reciente estudio del Plan de Reino Unido, y reforzando el mensaje de la Política de Frascos Abiertos. “Esto será recogido en un decreto y será parte de la línea de trabajo del Gobierno Nacional”, afirmó.



En la vacunación de niños y niñas, el ministro invitó a mejorar el ritmo de aplicación, y anunció una estrategia conjunta con Mineducación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, “para ayudarle a los territorios a que haya una coordinación entre las entidades de salud, las de educación y el ICBF”.

Sobre la eliminación del tapabocas en los municipios

Durante la jornada, Ruiz también habló de la eliminación del tapabocas en espacios abiertos, “hoy saldrá una nueva lista con los municipios que han ido entrando y así los territorios tomar medidas”, y añadió que algunos municipios que pertenecen a áreas metropolitanas de ciudades que concentran la actividad económica y laboral tienen dificultades, teniendo en cuenta que se hace “más fácil vacunarse allí”, por lo cual hace difícil para estos primeros municipios lograr las metas.



“Estamos haciendo un análisis de cómo esto influencia la vacunación en municipios de área metropolitana y estaremos planteando una solución para poder darle una salida a estos territorios”, indicó.



Solicitó a los secretarios de Salud de los territorios compartir bases de datos para la elaboración de estos análisis, ciudades como Barranquilla, Bogotá o Bucaramanga, y poder cruzar información para tener un mejor panorama. Además, envió un mensaje a las EPS para la búsqueda activa de la población.



Por lo cual, desde Minsalud se enviarán listados nominales para que, desde estas entidades se verifique la vacunación y, en caso de no tenerla, acudir para inmunizar ese ciudadano. “Todos debemos trabajar en vacunar y ajustar el registro de vacunación”, dijo el ministro, reiterando el deber de las EPS en buscar la población para su vacunación.



Finalmente, destacó la labor de Cundinamarca y lo calificó como “un ejemplo nacional”, y apuntó que “da gusto ver una ciudad como Girardot con 92 % de coberturas en primeras dosis y 77 % en segundas dosis. Anoche se hizo un operativo barrial de vacunación, no solo covid-19, así como diferentes actividades de educación comunitaria en salud, y logramos vacunar cerca de 70 personas en ese momento”.



“Mis reconocimientos por ese trabajo. Es un trabajo modelo para todo el país,

y todo el trabajo que se ha hecho en Cundinamarca”, concluyó.

