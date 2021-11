Minsalud afirma que la vacuna de Sinovac es segura para los niños

El Ministerio de Salud y Protección Social, se pronunció respecto a la vacunación en niños, recordando que es fundamental inmunizar a este segmento de la población para garantizar la protección colectiva contra el covid-19.



De acuerdo a Fernando Ruiz, Ministro de Salud y Protección Social, la evidencia muestra que “son ellos quienes más terminan trasmitiendo la enfermedad a las personas mayores, ocacionando severidad y muerte; pero además, casos como los de Alemania y Holanda muestran que hay una afectación mayor de niños y jovenes en los nuevos picos”.



En ese sentido, el jefe de la cartera hizo un llamado a las Secretarías de Salud departamentales a enfocar las campañas de vacunación hacia esta población y a realizar una búsqueda más activa. También incentivó a padres de familia y adolescentes a que entiendan la importancia colectiva de vacunarse y de inmunizar a sus hijos.



“Si queremos proteger a padres y abuelos hay que vacunarse y ponerse el refuerzo en los tiempos establecidos por el ministerio. Desde hace dos meses tenemos abierta la vacunación en todas las edades, así que no hay excusa”, afirmó el Jefe de Cartera.



Respecto a la vacuna que se está aplicando a los niños, Ruiz explicó que por ahora solo está autorizada la Sinovac. Esto tiene que ver con que solo existen dos estudios en biológicos covid-19 para este grupo: uno con Sinovac y otro con Pfizer. Este último, sin embargo, aún está en proceso de reglamentación por la farmacéutica frente a la OMS.



“Pfizer está solicitando la reglamentación de uso de emergencia. Pero lo que podemos confirmar desde el Ministerio de Salud es que hay suficientes vacunas Sinovac para niños de 3 a 11 años, así que lo vamos a seguir haciendo así”, afirmó Ruiz.



El Ministro también reconoció que Colombia es uno de los países que lleva la delantera en la vacunación de niños. A su par, la vacuna china CoronaVac está siendo usada en niños en países como Estados Unidos, Cuba, Chile y Ecuador.



La decisión está basada en un estudio de fase 1-2 hecho en China y publicado en la revista The Lancet Infectious Diseases en junio del 2021, que demostró que la vacuna es segura y eficaz en niños de 3 a 17 años.



Minsalud recuerda que para vacunar a los niños, los padres deben acompañarlos. Adicionalmente, deben llevar el carné de vacunación y verificar que en los días anteriores no presentaron síntomas respiratorios o de gripa.

