'La UPC aprobada para 2024 profundiza la crisis del sistema de Salud': EPS

Desde la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) han señalado su preocupación por la decisión adoptada por el Ministerio de Salud para el ajuste de la UPC del 2024 del 12%, así como por la forma en la que se llevó a cabo dicho cálculo.



"La desfinanciación que vive el Sistema se profundizará e irremediablemente agudizará la crisis de oportunidad y calidad de los servicios de salud de los colombianos", señaló la entidad a través de un comunicado.

Según Acemi, a pesar de los constantes llamados de los pacientes, la academia y los gremios al Gobierno Nacional para realizar un ejercicio técnico y ajustado de revisión de la suficiencia de la UPC, estos habrían sido desatendidos y el resultado sería "un ajuste que desconoce la realidad del gasto en salud de la población colombiana y sus crecientes demandas".

Es importante mencionar que las EPS del régimen contributivo realizaron acercamientos de manera directa y validaron que su información hubiera sido utilizada en la realización de los cálculos. Foto: iStock

Para el ejercicio de suficiencia, las EPS aportaron su información al MSPS bajo el proceso habitual de reporte acostumbrado por años. De acuerdo con Acemi, desde mayo de 2023, el Ministerio cuenta con los datos requeridos y no hubo antes de finalizar el año, como es costumbre, retroalimentación a las EPS que les permitiera corregir y ajustar eventuales problemas de calidad o aclarar posibles desfases, que no son necesariamente errores y que no invalidan la información.



Es importante mencionar que las EPS del régimen contributivo realizaron acercamientos de manera directa y validaron que su información hubiera sido utilizada en la realización de los cálculos. El Ministerio lo confirmó en la mayoría de los casos.



"Desde el Gremio también se preguntó, sin respuesta, si los criterios para el análisis de calidad tenían alguna modificación. No se explica por qué un proceso que se ha hecho por años, con información de calidad superior al 90%, resultó positivo sólo para cuatro EPS".



Resultado de este inusual proceso, el MSPS aduce que la información agregada no permite realizar un aumento de la UPC superior al IPC y sitúa en 12,01% dicho ajuste, con la inclusión de 46 procedimientos y 80 principios activos, muchos de alto costo y alta frecuencia.



"Hacemos un llamado al gobierno para hacer una revisión sobre el aumento que se ha aprobado para el año 2024. Este no es un incremento real, es un incremento que no refleja la dinámica de gasto del sistema y que no reconoce la desviación y el desfase que trae acumulado el sistema de años anteriores. Con un poco más del IPC, dos puntos que deberán incluir además las nuevas tecnologías y la financiación con el 5 % de los equipos extramurales, las EPS tendremos que hacer más con menos recursos", aseguró Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de Acemi.

Puntos clave del nuevo valor de la UPC para 2024 : 12 %

El ajuste de la UPC no tuvo crecimiento real en tanto no consideró el incremento de frecuencias y, por el contrario, aumentó el Plan de Beneficios (PBS), al cual se destinó un 2,3%, cuya nota técnica se desconoce.

El 9,7% correspondiente al IPC y que se refleja en los acuerdos con la red, desconoce el faltante acumulado en las EPS derivado de un mayor gasto en salud. Tampoco contempla el reconocimiento del 8% y 10% respectivo que les corresponde a las EPS por gasto administrativo

Se exige que el 5% de la UPC se traslade a financiar equipos de salud territoriales, estrategia que, si bien hemos validado desde las EPS para la búsqueda activa de pacientes y prevención y promoción de la salud, no puede financiarse debilitando la UPC para las demás atenciones

Se esperaba un mejor incremento para el régimen subsidiado, situación que tampoco se ajustó y profundiza la inequidad.

Debido a lo anterior, es posible afirmar que no hay aumento real. Por el contrario, sí un decrecimiento de la prima frente al plan de beneficios en salud que debe cubrir.

Por último, es importante señalar que esta resolución, así como aquella que actualiza el PBS para 2024, se expidieron de manera inédita, sin que surtiera el proceso de consulta pública que garantiza la participación ciudadana.

