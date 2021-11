¿La última pandemia con la guardia baja?

A medida que más países desarrollados empiezan a sentir que ya han logrado atravesar la crisis del covid-19, dos realidades sorprendentes saltan a la vista. Primero, se puede percibir claramente lo vulnerables que todavía son muchos países en desarrollo a brotes de rápida escalada.



Segundo, con la continua aparición de variantes más peligrosas y contagiosas, no podemos darnos el lujo de demorar la creación de un nuevo sistema internacional para la preparación y la respuesta a las pandemias.

Debemos empezar ese proyecto de inmediato. Afortunadamente, el Panel Independiente de Preparación y Respuesta a la Pandemia (IPPR, por su sigla en inglés), presidido por la ex primera ministra de Nueva Zelanda Helen Clark y la expresidenta de Liberia Ellen Johnson Sirleaf, publicó un protocolo de cómo hacerlo.



El interrogante ahora es si los gobiernos están dispuestos no solo a escuchar, sino también a actuar. La respuesta determinará si podemos evitar que epidemias futuras se conviertan en catástrofes globales.



Yo sé, a partir de la experiencia de mi propio gobierno durante la pandemia de gripe porcina de 2009 (H1N1), que es crucial enfrentar estas crisis con una acción inmediata, de amplio alcance y coordinada.



Gracias a ocho meses de trabajo del IPPR, los responsables de las políticas ahora tienen un conjunto integral de recomendaciones para transformar la manera en que manejamos los riesgos pandémicos.

Las instituciones educativas en Venezuela reabren después de más de un año y medio de aprendizaje remoto debido a la pandemia del coronavirus. Foto: Federico PARRA / AFP

Crucial entre las propuestas del panel es un llamado a que la preparación y la respuesta a la pandemia sean llevadas al más alto nivel de liderazgo político a través de un nuevo Consejo Global para Amenazas Sanitarias, que debería funcionar en la sede central de las Naciones Unidas en Nueva York.



El panel también ha propuesto un Mecanismo Internacional de Financiamiento para la Preparación y la Respuesta a la Pandemia para ayudar a compartir la carga en futuras crisis sanitarias globales.



Ya sea a través de aportes directos o de una suerte de contribución estimada, este mecanismo financiaría las medidas en marcha para la preparación y la respuesta rápida en países de ingresos bajos y medios.



El IPPR ha ofrecido el tipo de guía enfática, desapasionada y accionable que los gobiernos necesitan y que –en este caso– han exigido a través de la Organización Mundial de la Salud.



Hace cuatro años, la Comisión Independiente sobre Multilateralismo (ICM), que yo presidí, intentó encender la alarma sobre la creciente amenaza de las pandemias en su informe Pandemia Global y Salud Pública Global.

Grafiti en conmemoración a médicos, los héroes de esta pandemia ubicado en la calle 26 con carrera 13 . Bogotá 25 de agosto del 2021. FOTO MAURICIO MORENO EL TIEMPO CEET Foto: Mauricio Moreno

Estábamos sorprendidos por el mal estado de la arquitectura sanitaria global en un momento en el que las crisis sanitarias transfronterizas se estaban volviendo más frecuentes y planteaban riesgos sin precedentes. Esos riesgos desde entonces se han materializado cobrando ahora la forma de la pandemia del covid-19.



Además de emitir una clara advertencia, el informe de la comisión hizo una serie de recomendaciones enérgicas para fortalecer el sistema multilateral frente a las potenciales crisis sanitarias globales.



Sus propuestas de reglas más claras para los mecanismos de verificación y advertencia temprana hoy se replican en las recomendaciones del IPPR, al igual que su reclamo de una secretaría de la OMS más independiente y empoderada. Todavía estamos esperando un progreso en todos estos frentes.



No podemos permitirnos que el informe del IPPR caiga en los mismos oídos sordos. Sin embargo, eso es exactamente lo que parece estar sucediendo.

No estar listos

La 74.ª Asamblea Mundial de la Salud votó a mediados de este año a favor de pasar seis meses estudiando el informe del panel antes inclusive de pensar en comenzar alguna acción. Estas demoras simplemente son inaceptables.



La crisis del covid-19 ha confirmado una verdad incómoda que es puesta de manifiesto en el informe del IPPR: concretamente, que muchas de las instituciones nacionales y globales creadas para lidiar con las pandemias globales no están preparadas para ese fin o no han sido correctamente activadas.



Desde el momento en que, a fines de 2019 y principios de 2020, fallaron las Regulaciones Sanitarias Internacionales existentes, el brote del covid-19 se convirtió en una catástrofe global. Y desde entonces, nuestras respuestas económicas nacionales y globales han sido demasiado lentas, tibias y desordenadas –una falla que supuestamente la arquitectura del G20 pos-2008 debía impedir–.



Bruce Aylward, jefe de la Misión Conjunta OMS-China sobre COVID-19 en una conferencia sobre el brote de coronavirus y las cifras de contagio. Foto: AFP

La crisis actual todavía podría volverse mucho peor antes de mejorar. Ya estamos presenciando un colapso de las cadenas de suministro globales, que conducirá a desenlaces económicos, políticos y de salud pública desastrosos. Necesitamos recuperar el rumbo ahora para poder combatir no solo las pandemias futuras, sino también esta.



El informe del IPPR no podría ser más oportuno. La cumbre del G7 en Cornwall, del 11 al 13 de junio, fue una oportunidad de concentrar nuestros esfuerzos con el respaldo de los más altos niveles políticos.



El covid-19 ha sido costoso para todos nosotros. El informe de 2017 del ICM anticipaba que un día estaríamos en esta situación e identificó las soluciones que tendríamos que implementar.



Usemos las conclusiones del IPPR para implementar reformas significativas y dar muestras de un verdadero liderazgo, para que esta pandemia sea la última en atraparnos con la guardia baja.

¿Qué dice el protocolo?

El informe ‘Hagamos que esta sea la última pandemia’ fue presentado por The Independent Panel, un grupo solicitado por el director general de la OMS en mayo de 2020 para conformar un plan de acción para afrontar amenazas de salud.



El equipo empezó a trabajar en septiembre de 2020 junto a numerosas partes integradas: trabajadores de la salud de primera línea, mujeres, jóvenes, alcaldes, ministros, científicos, directores generales, funcionarios internacionales y diplomáticos.



Después de brindar un diagnóstico sobre las causas, fallas y éxitos del manejo de la pandemia, el informe da una serie de peticiones, así como un calendario y hoja de ruta a la OMS y los gobiernos del mundo. Entre las principales solicitudes están:



1. Los países de altos ingresos deberían comprometerse a proporcionarles a los 92 países de ingresos bajos y medianos del mecanismo Covax al menos 1.000 millones de dosis de vacunas de aquí al 1.º de septiembre de 2021 y más de 2.000 millones de dosis hasta mediados del 2022.



2. Los países del G7 deben comprometerse a contribuir con el 60 % de los US$ 19.000 millones que necesita el Acelerador ACT en 2021 para vacunas, pruebas de diagnóstico, tratamientos y el fortalecimiento de los sistemas de salud.



3. Todos los países deben tener una estrategia explícita basada en datos científicos y acordada al más alto nivel gubernamental para frenar la transmisión del covid-19.



4.La producción y el acceso a pruebas y tratamientos contra el covid-19, incluido el oxígeno, deben aumentar urgentemente en los países de ingresos bajos y medianos, utilizando la totalidad de los US$ 1.700 millones previstos para atender las necesidades en 2021 y la plena utilización de los US$ 3.700 millones de la fase 2 del Mecanismo de Respuesta al covid-19.



5. La OMS debe elaborar con carácter inmediato una hoja de ruta para la respuesta a corto plazo al covid-19, y debe preparar en un plazo de tres meses distintos supuestos para la respuesta a medio y largo plazo.

KEVIN RUDD *

BRISBANE



* Kevin Rudd es ex primer ministro de Australia (2007-2010, y 2013), y es presidente de la Sociedad de Asia y del International Peace Institute

