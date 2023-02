Luego de varios meses de incertidumbre, el Gobierno radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley de Reforma a la Salud que busca reestructurar el actual sistema de salud en Colombia.



Durante el acto, la ministra de Salud, Carolina Corcho, aseguró que con este proyecto de 18 capítulos y más de 150 artículos, se pretende reivindicar el derecho fundamental a la salud. “Es una conquista de los movimientos sociales, del pensamiento democrático de este país que le dijo no más a los negocios con la vida y la dignidad humana. La salud es un derecho y no admite desigualdades ni discriminaciones, no admite segmentaciones. Eso queremos representar en este proyecto de ley”.



Si bien la ministra dejó claro que la reforma se fundamenta sobre cinco pilares, como son la administración pública de los recursos de la salud; la consolidación de un sistema primario en salud a través de redes públicas privadas y mixtas que lleguen a todo el país; un régimen laboral específico para los trabajadores de la salud; la intervención específica sobre determinantes sociales de la salud (agua potable y soberanía alimentaria), y la creación de un sistema público y único de información, en el que se incluirán todas las transacciones y actividades para hacerlo más transparente, lo cierto es que el tema de las EPS quedó consignado en este proyecto bajo unas condiciones muy especiales.

Territorialización

Uno de los conceptos que introduce la reforma es la territorialización de las EPS, que consiste en que ellas concentrarán su operación en ciudades y departamentos donde tengan el mayor número de afiliados y mayor organización de la prestación de servicios, liberándolos así de la dispersión geográfica. Dichas entidades deben estar habilitadas al momento de expedir la ley y no podrán suspender sus labores.



También llamó la atención que, a partir de la entrada en vigencia de dicha ley, no habrá autorización de ingreso al Sistema de Salud de nuevas Entidades Promotoras de Salud (EPS). En cada hogar, todos sus miembros deberán estar afiliados a una misma EPS. De igual forma, en un territorio donde haya solo una EPS, esta no podrá rechazar el aseguramiento de la población existente en la misma jurisdicción, siempre que sea viable su operación.

Nueva EPS

El articulado también reza que en los territorios donde no existan centros de Nueva EPS, aquellas entidades que tengan la capacidad para asumir la operación en dicho territorio se encargarán del aseguramiento de la población. “Para el reordenamiento territorial de los afiliados durante la transición, la Nueva EPS o las EPS existentes podrán asumir los afiliados de las EPS liquidadas o en incapacidad de atender a los usuarios”, dice el articulado.



También es de anotar que la Nueva EPS contratará los Centros de Atención Primaria Integral Resolutiva en Salud (Capirs), en caso de ser necesario, o adscribirá sus afiliados en los centros que estén operando bajo las reglas del nuevo sistema de salud en las subregiones o municipios priorizados en su implementación.



En este sentido, la Nueva EPS contribuirá con la organización de la prestación de los servicios de salud en el marco del aseguramiento social en salud, facilitará su infraestructura en cada territorio para organizar y hacer el tránsito hacia la organización de la inscripción territorial de la población y la estructuración del sistema de referencia y contrareferencia, además de la conformación de Capirs y la estructuración de las redes integradas e integrales en los territorios que el Ministerio de Salud y las autoridades territoriales determinen.



La propuesta también incluye que las EPS que permanezcan en el sistema de salud durante el proceso de transición y evolución del sistema “escindirán progresivamente” sus instituciones de prestación de servicios conforme a la reglamentación que el Ministerio de Salud determine para el proceso.



También agrega que se acordará con ellas la subrogación de los contratos que hayan suscrito con las redes de prestación de servicios de salud cuando cese la operación en un territorio o cuando sea necesario para la operación de redes integrales e integradas de transporte que atenderán a la población adscrita a los Capirs.



Se deja claro que durante su permanencia en el periodo de transición o cuando hagan su tránsito a instituciones prestadoras de servicios de salud, las EPS podrán concurrir en la organización y prestación de los Capirs.



Pero también podrán acordar con el Ministerio de Salud, la Adres o las entidades territoriales, según corresponda su decisión de suspender operaciones y no transitar su papel de prestadores, para lo cual podrán vender su infraestructura de servicios de salud u otras modalidades de sus dotaciones a fin de garantizar la transición organizada hacia el aseguramiento social en salud que garantiza el Estado a través del sistema de salud.

Trabajadores EPS



En el mismo sentido, cuando la organización de los Capirs requieran talento humano, los trabajadores de las EPS tendrán prioridad para vincularse a las mismas. Para tal efecto se establecerá una planta de personal supernumerario cuyos empleos estarán sujetos al libre nombramiento y remoción, y tendrán como tarea garantizar la transición y consolidación del sistema de salud.



Su régimen laboral es el que correponderá a la naturaleza jurídica de las instituciones a las que se vinculen. Durante la transición, cuando el régimen legal aplicable corresponda a los trabajadores de la salud y una vez se establezcan las plantas de personal de los Capirs, se priorizará la vinculación de los trabajadores provenientes de las EPS conforme a la reglamentación que se expida.

Giros directos

La Administradora de Recursos de Salud (Adres) está autorizada para realizar los giros directos a los prestadores de servicios de salud contratados en las redes de las EPS. De igual forma, se podrá apartar el reconocimiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) cuando sea pertinente por las exigencias del tránsito progresivo de la población, en el proceso de transición para que las entidades promotoras de salud “hagan la entrega ordenada de la población afiliada al nuevo sistema de aseguramiento social en salud”, dice el articulado.



Las competencias previstas para la Adres –según la iniciativa– serán ejercidas en la medida en que sus capacidades, debidamente evaluadas por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud, así lo permitan. Cada dos años se hará un análisis del avance en esta materia y se evaluarán las capacidades respectivas.



El proyecto también define recursos necesarios para adelantar proyectos de cesión de créditos a favor de los prestadores de la salud y, de igual manera, dichas instituciones – bien sean de naturaleza pública, privada o mixta– podrán ceder la cartera que se genere por el pago de servicios de salud prestados a las EPS que se encuentren en proceso de liquidación o que se liquiden como consecuencia de la ley propuesta. Vale aclarar que la transformación de las EPS también les quita el papel de afiliadores.

