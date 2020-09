¿Por qué las empresas están buscando psicólogos para sus empleados?

La terapia psicológica o siquiátrica virtual se ha tomado el escenario de la atención emocional y mental, a tal punto que ya hay empresas que contratan servicios para sus empleados, porque la pandemia los está afectando.



De acuerdo con el estudio realizado por el Instituto de Seguridad, Salud y Bienestar Laboral entre españoles (53 %), mexicanos (20 %), ecuatorianos (10 %) y colombianos (5 %), dos terceras partes de las personas (59 %) han sentido irritabilidad por trabajar en casa fuera de su horario habitual y la mitad (52 %) ha experimentado problemas familiares por esta causa.



El 53 % considera que su vida privada ha sido invadida por la tecnología y el 41 % opina que su carga de trabajo ha aumentado.

A pesar de esto, la gente está satisfecha con el trabajo en casa porque lo consideran más seguro que estar en sus oficinas, pero los datos mencionados muestran que también puede tener un costo emocional.



La psiquiatra Ana Milán explica que desde que empezó el teletrabajo su consulta ha aumentado, así como la necesidad de que sus pacientes utilicen medicamentos para dormir y para calmar la ansiedad. De hecho, un estudio realizado por la Universidad Javeriana, publicado en este diario, revela también que durante la pandemia los jóvenes están presentado ansiedad y depresión.



Este aumento de las dificultades en la salud mental ha hecho que la teleconsulta se convierta en algo frecuente y que muchas de las personas que la creían poco eficiente ahora confíen en ella; de hecho, Millán sostiene que “existen estudios que comparan las terapias presenciales frente a las virtuales y pueden tener resultados similares”.

La psiquiatra Victoria Pérez hace terapia virtual desde hace diez años y explica que tiene pacientes en Australia, Francia, Italia, Estados Unidos, España, Panamá, Argentina, muchas ciudades de Colombia, y que esta es efectiva y funciona bien.

Hay situaciones en las que es necesario sopesar su uso como en pacientes sicóticos o en riesgo de suicidio: “En estos casos no va a tener el mismo efecto. En casos de ansiedad, depresión, de control de psicoterapia y de medicamentos funciona muy bien”.

La privacidad es clave

Las psiquiatras explican que para que la terapia funcione se necesitan desde una buena conectividad hasta contar con un espacio privado, similar al consultorio. Garantizar la confidencialidad y que no haya ruido ni otras personas cercanas. Es importante que el paciente tenga claro que está en un espacio privado y seguro.



Algunos pacientes se preguntan si es posible generar en un encuentro virtual la intimidad y la confianza tan necesarias en estas conversaciones y Millán responde que sí es posible “a partir de la voluntad de las personas, del deseo del paciente de recibir la ayuda terapéutica, de garantizar la confidencialidad por parte del profesional de la salud y la capacidad para desarrollar una relación terapéutica”.

Pérez explica que también son muy importantes en las sesiones la puntualidad, mirar a los ojos al paciente y ella busca ser enfática con la mirada y los gestos para garantizar el contacto.

Según Millán, la terapia virtual ha mostrado beneficios en poblaciones que antes no tenían acceso a los servicios, por ejemplo el área rural, adultos mayores o población detenida o institucionalizada.



Estos buenos resultados que reportan las psiquiatras son lo que ha encontrado Camilo Arbeláez Gómez, psicoterapeuta, CEO y director de psicoterapeutas en Enterapia.co, una empresa que comenzó a ofrecer terapia virtual desde mucho antes de que comenzara la pandemia, en 2018. En ese entonces tuvo que enfrentarse la resistencia a esta posibilidad, pero hoy ya cuenta con cerca de 600 consultas al mes y un total de 21 psicoterapeutas que ofrecen sus servicios en español a pacientes de todo el mundo.



La mayoría de sus clientes están en Estados Unidos y Colombia, pero también cuenta con pacientes en Asia y Europa.



En su experiencia ha visto que en la terapia virtual el paciente se compromete mucho y ayuda que no tenga la disculpa del tráfico o los demás inconvenientes generados por el desplazamiento. Sus pacientes que viven en el exterior tienen una gran adhesión al tratamiento.



Su emprendimiento, que siempre le apostó a la ayuda virtual, también les ha servido a las empresas para contratar servicios para sus empleados donde estas compran un paquete de terapias y los trabajadores las pueden tomar totalmente en privado y confidencialmente sin que los empleadores conozcan su identidad. Las empresas los buscan porque algunos empleados manifiestan estrés o que no se sienten bien emocionalmente.

Arbeláez explica que un estudio realizado por ellos demostró que un buen apoyo emocional a las empresas puede significar un ahorro del 12 por ciento para estas en incapacidades médicos y también en la mejora de la productividad.

Un psicólogo, que prefiere reservar su nombre para guardar la confidencialidad de sus clientes, atiende consulta privada y también asesora a empresas, y cuenta que muchas de estas le han solicitado consultoría para definir planes que ayuden con la salud mental de sus empleados porque están presentando problemas y tanto la empresa como el psicólogo están estudiando herramientas virtuales para atender a los trabajadores.

Cuidado con la salud mental

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió de las consecuencias para la salud mental que está teniendo el coronavirus en el mundo y las que va a tener en el futuro, con un posible aumento de suicidios y de trastornos, e instó a los gobiernos a no dejar de lado la atención psicológica.



“La situación actual, con aislamiento, miedo y crisis económica, puede causar trastornos psicológicos”, advirtió Dévora Kestel, directora del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la OMS.

Este organismo considera probable “un aumento a largo plazo del número y la severidad de los problemas de salud mental” por el “sufrimiento inmenso de cientos de millones de personas” y los costos económicos y sociales a largo plazo para la población.

Pese al riesgo, y probablemente debido a la magnitud de la crisis, las necesidades en salud mental “no están recibiendo la atención que requieren”, algo que se agudiza por la falta de inversión y prevención en este terreno antes de la llegada de la pandemia.



Aunque la del covid-19 es una crisis de salud física, apunta, “el impacto en la salud mental es significativo y podría generar mayores dificultades si no se le hace frente correctamente”. Por ello, la OMS insta a los países a no desatender este tipo de atención, estudiar las necesidades de todos los sectores y garantizar que el apoyo psicológico esté disponible.



CATALINA GALLO

Para EL TIEMPO