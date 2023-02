En internet hay mucha información errónea sobre la soja y sus beneficios o riesgos para la salud. Este es un alimento de origen natural que tiene altas cargas de beneficiosos nutrientes para el organismo, pues está compuesto por vitaminas y minerales como el fósforo, calcio, hierro, cobre y ZInc, que ayudan a regular el metabolismo.

Por su parte, también posee algunos insumos que pueden llegar a ser bastante riesgosos para el cuerpo, debido a que contiene sustancias vegetales, las cuales son consideradas por la Clinica Mayo como 'estrógenos naturales' que pueden producir factores adversos , claro está, si su consumo es en exceso.



Así las cosas, algunos consumidores se han preguntado sobre su verdadero uso ¿es beneficioso? ¿sirve para tratar enfermedades? ¿puedo comerlo a diario? ¿Cuáles son los riesgos de comer soja regularmente? Aquí le intentaremos resolver algunas dudas, según algunos estudios.

Beneficios de la Soja



El tofu se elabora a partir de bebida de soja condensada y el proceso es similar al que se usa para hacer queso. Foto: iStock

La Sociedad Argentina de Nutrición realizó un estudio en el cual se exponían algunos de los parámetros esenciales de la semilla y sus posibles beneficios para la salud, en especial para la prevención de enfermedades coronarias.



“En personas con hipertensión moderada (tanto hombres como mujeres) el consumo de soja mostró reducciones de la presión. En ese sentido, el trabajo más extenso fue hecho en China con 300 pacientes hipertensos, que con 40 gramos de soja diarios durante 12 semanas bajaron la presión sistólica, en promedio 4 mm, y la diastólica, en promedio 2 mm”, expresa el documento.



Unos 100 gramos de habas de soja cocidas aportan 127 kilocalorías, 11,12 gramos de proteínas, 5,67 de grasa, 9,95 de hidratos de carbono y 3,8 gramos de fibra, por lo que tiene propiedades que pueden ayudar al aumento del colesterol HDL, el denominado colesterol ‘bueno’, y en la reducción del colesterol LDL, el colesterol ‘malo’, al mismo tiempo que reduce los triglicéridos.



Este también puede llegar a ser beneficioso para la masa ósea, pues algunos estudios han mencionado su beneficio para la prevención de la osteoporosis y otras enfermedades derivadas de los huesos.



Así mismo, “una alimentación de por vida rica en alimentos de soja reduce el riesgo de sufrir cáncer de mama en las mujeres. Este efecto protector es menos radical en las mujeres que comen menos soja o que comienzan a comer soja más tarde en la vida. La soja contiene proteínas, isoflavonas y fibra, que proporcionan beneficios para la salud”, explica la Clínica Mayo en su página oficial.

Riesgos

Existen varios mitos en torno a los riesgos de consumir a diario la semilla o productos derivados de la soja. El más fuerte es su presunta vinculación con el desarrollo del cáncer de mama y la disminución de testosterona, debido a que poseen Isoflavonas, moléculas que se aparecen estructuralmente al estradiol, principal estrógeno del cuerpo, por lo que se puede absorber con facilidad.



Sin embargo, no hay que alarmarse, pues los estudios hechos hasta el momento no han podido determinar la correlación entre estas enfermedades y el consumo diario de productos derivados de la semilla.



Ahora bien, si hay casos en los que el uso excesivo de estos insumos ha generado fuertes dolencias en pacientes, provocando cuadros de hipogonadismo y disfunción eréctil asociados al consumo de soja en grandes cantidades y por lapsos de tiempo prolongados de al menos 8 y 12 meses.



Por otro lado, Un estudio realizado en por la Universidad de Granada, a través de referencias de varias investigaciones internacionales, estableció que el “consumo de suplementos de soja en mujeres postmenopáusicas o en pacientes de riesgo de contraer cáncer de mama podría tener efectos nulos o incluso perjudiciales, debido a su efecto proestrogénico neto”, siendo un factor fundamental la edad y el uso regular de esos productos.



