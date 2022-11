Una buena siesta en medio del día puede ser clave para mantener los niveles de cansancio bajos y la productividad constante. Sin embargo, este periodo breve de sueño debe ser controlado para que no termine causando el efecto contrario.



De acuerdo con Rebecca Robbins, docente de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, la siesta puede ser de utilidad para que una persona mejore su estado de alerta y productividad en la tarde.



Incluso, Robbins afirma en la revista Real Simple que hay evidencia que demuestra que un sueño de este tipo puede aumentar la memoria a corto y mediano plazo.



Por esta razón, es una práctica que debe regularse para que cumpla su propósito. Según la experta, es clave controlar el tiempo que dura la siesta mediante alarmas para no dormir más de lo que se planea.



Una buena siesta debería tener una duración de entre 20 y 30 minutos, con eso se evita un sueño profundo que podría afectar la calidad del sueño en la noche.



No obstante, la docente de Harvard también asegura que en los días donde no se logró conciliar el sueño o en las semanas donde se lleva un ciclo de sueño poco regular, una siesta de 90 minutos "puede ser recomendada".



Estos son algunos consejos extra para tener una buena experiencia con las siestas según Mayo Clinic:

Dormir siestas cortas de entre 10 y 20 minutos para evitar la desorientación al despertar. Tomar siestas en las primeras horas de la tarde para no interferir con el sueño nocturno. Tomar siestas en un ambiente tranquilo, oscuro y con una temperatura ambiente donde se eviten las distracciones.

