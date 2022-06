Una nueva investigación de un grupo de científicos en los Países Bajos, publicada en el March Environment International, ha descubierto que es posible que existan partículas de plástico en la sangre.



(Siga leyendo: Presentan en Brasil terapia celular innovadora para tratar cáncer de sangre)



Aunque la muestra analizada es muy pequeña para obtener conclusiones precisas, la preocupación de los expertos está enfocada en cómo algunas partículas pequeñas de polvo aerotransportable pueden penetrar profundamente dentro del cuerpo humano e incluso dentro de las células, algo que los microplásticos más grandes no pueden hacer.



(Además: Donar sangre, un llamado a la solidaridad humana)

Para el estudio, los científicos analizaron muestras de sangre de 22 adultos sanos y encontraron partículas de plástico en 17. La mitad de las muestras contenían plástico PET, que se usa comúnmente en botellas de bebidas, mientras que un tercio contenía poliestireno, elemento que se usa para envasar alimentos y otros productos. Una cuarta parte de las muestras de sangre contenían polietileno, con el que se fabrican las bolsas de plástico.



(De su interés: Presión arterial: ¿cuál es el rango ideal según la edad?)



De acuerdo con los expertos, la presencia de microplásticos en la sangre es la consecuencia de consumir plástico que inevitablemente acaba en vertederos o ensuciando el medioambiente, donde se degrada en forma de pequeñas partículas, que se pueden inhalar o pueden contaminar los alimentos.



Por otro lado, los microplásticos se desprenden también de la ropa de poliéster que se lleva puesta, de las alfombras de polietileno, de las sartenes de teflón y de infinidad de objetos de este material sintético omnipresente.



Este no es el primer estudio que encuentra partículas externas en el organismo humano. De hecho, un grupo de científicos del Reino Unido encontró recientemente en humanos vivos estructuras de microplásticos, en los pulmones.



Algunos especialistas relacionan esta situación con fenómenos de hipersensibilidad, como el asma o con procesos alérgicos como las dermatitis atópicas y otras interacciones con el sistema inmune.



Sin embargo, Dick Vethaak, profesor emérito de ecotoxicología de la Universidad Libre de Ámsterdam, en los Países Bajos, y coautor del estudio de sangre, no considera que sus resultados sean particularmente alarmantes, “pero sí deberíamos estar preocupados. Los plásticos no deberían estar en la sangre”, señaló.



(Lea también: Encuentran por primera vez microplásticos en el torrente sanguíneo)



“Vivimos en un mundo de múltiples partículas”, agrega, aludiendo al polvo, al polen y al hollín que los humanos también inhalan todos los días. “El truco está en averiguar cuánto contribuyen los plásticos a esa carga de partículas y qué es lo que esto implica” puntualizó el investigador.

Más noticias de Salud

-Descubren el posible detonante de trombos tras la vacuna AstraZeneca







-El misterioso tipo de sangre que tienen menos de 50 personas en el mundo