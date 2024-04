‘La salud en Colombia no se va a estatizar, eso sería una catástrofe’: Superintendente de Salud Luis Carlos Leal

“La salud en Colombia está en cuidados intensivos y requiere una acción inmediata para lograr una rápida recuperación”.

Con semejante diagnóstico, el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, quien es médico cirujano, advierte en diálogo con este cronista para EL TIEMPO que “si no hay una acción transformadora en servicios de salud, lo que va a pasar básicamente, y cito a Gabo, es la crónica de una muerte anunciada”.

¿Tan grave es la situación?

Hemos visto cómo el direccionamiento de nuestros entes encargados de cuidar nuestra salud ha sido hacia quiebras y hacia liquidaciones, hacia fracasos, hacia aumento de la pérdida de servicios. Hay que dar un salvavidas para una reestructuración, que es lo que pasa en todos los países.

Usted es médico cirujano. ¿Qué significa ‘en cuidados intensivos’?

Que está muy mal. Que tiene un pronóstico de que si se sigue haciendo exactamente lo mismo, si su enfermedad no empieza a tratarse de manera diferente, pues habrá desenlace fatal. Hay que actuar, hay que tomar medidas y las medidas tienen que ser a veces agresivas, cambio de medicamento, ajuste en ciertos parámetros, a veces una intervención quirúrgica. Hay muchas posibilidades para aportar a que ese paciente se recupere y empiece a mejorar. Pero el riesgo es alto.

Cuando un paciente está en cuidados intensivos corre el riesgo de morir. ¿Está la salud en Colombia corriendo ese riesgo?

Como va, y si no cambiamos absolutamente nada y si no tomamos medidas operativas que traten de corregir ese rumbo, el paciente colapsará.

¿Y qué se debe hacer para evitar eso?

Pues lo primero que hay que hacer es que los recursos se usen de manera adecuada y de manera responsable. Y empezar a ver cómo nos reorganizamos, porque hoy los requerimientos del sistema para las aseguradoras, que son la figura que existe legalmente, la mayoría no los cumplen, es decir, la mayoría no tienen el dinero para configurarse como aseguradoras. Y eso fue lo que evidenció la Superintendencia de Salud desde el año pasado, lo que reafirmó la Contraloría General de la Nación y lo que hace que hoy las aseguradoras realmente no sean aseguradoras.

Es imposible estatizar el sistema de salud. Eso sí sería la catástrofe más grande.

¿Usted no cree que finalmente vamos a terminar estatizando la salud del país?

¿Por qué lo inspeccionaron y lo investiga la Procuraduría?

Les entregamos todos los expedientes que sustentan el acto administrativo de las medidas tomadas contra Sanitas y Nueva EPS. Esos expedientes se entregaron y, es más, hay un video que yo publico con las actas de entrega de esos expedientes, luego, no es cierto que los hubiera negado.

¿Y qué tipo de preguntas le hicieron?

Preguntas capciosas. Para mí con un interés muy marcado en tener la información respecto a Sanitas. Cerca de las 22:00 de la noche terminamos la recopilación de la información que sustenta el acto administrativo legal de intervención y la entregamos. El principal delegado encargado no esperó al final y se fue. Me queda un sinsabor en ese procedimiento de la Procuraduría, donde, además, han dicho que no se entregó la información completa. Eso no es cierto. A las 10 de la noche se entregó la información que ellos estaban solicitando de la justificación de la medidas de intervención.

¿Pero lo notificaron de la investigación de la Procuraduría contra usted?

Dijeron que habían visto en redes sociales que la Superintendencia no tenía el sustento jurídico o legal para hacer la intervención de Sanitas, principalmente. Todos los documentos fueron entregados. Yo estoy tranquilo con la decisión jurídica que nosotros tomamos y la Superintendencia está presta a colaborar de manera transparente para que se investigue todo.

¿Cuál es la razón de la crisis que se está viviendo hoy en las EPS?

Muchas. El aumento de las demandas o PQRS (peticiones, quejas, reclamos, solicitudes) que hacen las personas porque sus servicios en salud no se ven satisfechos y el déficit financiero que tienen, que llevó a la quiebra de muchos hospitales y clínicas en todo el país por cuenta de las EPS que se liquidaron y se fueron con esos recursos o que se perdieron dentro de todo el sistema e hicieron que trabajadores de la salud, que clínicas, que hospitales, que gestores farmacéuticos perdieran todo su capital y se quebraran dentro de todo el proceso.

¿Fracasó el sistema de seguridad de la salud en Colombia?

Hay que revisarlo. Definitivamente. Ningún sistema a nivel mundial de salud es estático. Todos los sistemas requieren ajustes graduales, cambios periódicos, requieren analizar el crecimiento poblacional, el perfil epidemiológico, el comportamiento financiero, el desarrollo de las metas de cada uno de sus programas y planes en salud. La Ley 100 y la 1438 hablan específicamente de un programa de prevención en salud, pero nunca se desarrolló realmente. Se requiere tomar medidas pronto y dedicar recursos a generar prevención.

¿Las EPS son necesarias?

No. No, no. Su función de intermediación financiera no es necesaria. Podrían adoptar otro tipo de funciones que ayude a la organización del sistema.

¿Usted es partidario de acabar con las EPS?

Soy partidario de acabar con el modelo de intermediación financiera.

¿Es decir, acabar con la EPS?

Podrían continuar funcionando con otras funciones.

Como estaba previsto en el proyecto de ley que se hundió.

Exactamente.

La reforma fracasó y el Presidente dijo que iba en consecuencia a trabajar de golpe. ¿Qué quiere decir de golpe?

No quiero ni puedo interpretar al Presidente. Pero lo que yo creo es lo mismo que yo he venido haciendo desde la Superintendencia, es decir que las cosas pasan de frente y no se hace absolutamente nada, a la gente se le vulnera el derecho a la salud y no pase nada; no se cumplen los indicadores financieros para funcionamiento y no pase nada; hay ruido o sospechas por hallazgos de presuntas irregularidades en los manejos de la salud y no pase nada. Hay que proteger la salud de las personas y que no vayamos a llegar a esa catástrofe que fue el anterior sistema de salud.

Usted enumera fallas y se queja de que no pase nada. ¿Qué debería pasar?

Está empezando a pasar lo que era necesario. Intervenir. Intervenir de manera oportuna. Intervenir de manera diferente, basados en la experiencia... Por primera vez en las intervenciones que hicimos durante esta semana de Sanitas y de Nueva EPS se aplica una posibilidad que tenía desde su creación la Superintendencia y es que la gente tenga acceso digno y oportuno al sistema de salud.

¿Si el sistema de aseguramiento de la salud funciona tan mal, por qué el 98 por ciento de los colombianos tienen su salud asegurada?

Yo no siento que la tenga asegurada, no.

Pues, digo, el 98 por ciento tiene afiliación a alguna EPS…

Es obligación por ley. Otra cosa es que haya un acceso real. El hecho de tener un carnet muchas veces no significa que tenga una oportunidad real de tratamiento.

¿La eliminación de las EPS no significa eliminación del sistema de seguridad?

No.

Pero usted me ha dicho que el sistema no funciona…

Estoy de acuerdo. No funciona el sistema de intermediación financiera y yo creo que tiene que eliminarse ese sistema de intermediación financiera que permite hoy que recursos importantes de la salud se concentren en ciertos lugares o en ciertos capitales financieros y no lleguen a las personas.

¿Las EPS son indispensables?

Hay que eliminarles la función de intermediación financiera, nada más. Porque necesitamos el conocimiento que han aprendido en otras áreas. Ellas ya saben hacer el proceso de referencia y contrarreferencia. Lo necesitamos. Ellas ya saben hacer auditorías de cuentas y tienen el capital humano con conocimiento para hacerlo. Lo necesitamos. Ellas pueden organizar todos los sistemas de referencia y contrarreferencia en el interior de los actores del sistema. Lo necesitamos. Ellas tienen las bases de datos de caracterización y pueden vigilar de forma organizada y reportar los sistemas de información. Lo necesitamos. Lo que no puede ser es que las EPS sean los ordenadores del gasto público y definan para dónde va el gasto público con un interés que no parece ser el beneficio de la población.

¿El ingreso actual anual de las EPS es de cuánto?

De 95 billones de pesos para este año.

¿Qué hacen con esa plata?

Esa es una de las preguntas que necesitamos esclarecer con mayor rigurosidad. El sistema de información, como funciona hoy, es que ellas mismas reportan sus estados financieros. Ellas mismas nos dicen cuánto se gastan en salud, ellas gestionan su propia información y yo creo que eso tiene que transformarse. No sabemos el detalle del gasto, que deberíamos saberlo y debería ser público, porque los recursos son públicos.

¿Si yo tengo una pierna enferma, la solución es cortar la pierna?

Pues la solución es transformarla. Y eso es lo que se debe hacer. Si la pierna está infectada, quitémosle la infección. Es lo que se debe hacer. Lo que deben hacer y lo que saben hacer es la auditoría de cuentas, la creación inclusive, el montaje de hospitales, de clínicas, de centros de salud, de puestos de salud. Eso lo pueden hacer, tienen la capacidad y el conocimiento para hacerlo.

¿Y es que las EPS no cumplen funciones de aseguramiento?

Si cumplieran funciones de aseguramiento, todas tendrían las reservas técnicas hechas, es el fundamento del aseguramiento: tener reservas técnicas constituidas.

¿Y entonces cuál es la institución que debe crearse para reemplazar a las EPS?

La idea que propuso el Gobierno de una entidad que nada más gestione el tema de las múltiples funciones que hemos hablado aquí, pero sin administración de los recursos en salud. Necesitamos una gestora o como se quiera llamar, una entidad que respete de manera transparente el manejo de los recursos. Es decir que, tal cual como un sistema financiero, bancario, de la cuenta de cada uno de nosotros en línea podamos ver y fiscalizar en qué se está gastando la plata de la salud, porque es pública, es de todos.

¿Y qué hacer con los colombianos que hoy están afiliados a una EPS, que tienen una enfermedad delicada y que con la intervención que usted está declarando se pone en riesgo la atención que requiere?

Precisamente eso es lo que no está pasando. No se está poniendo para nada en riesgo la atención de nadie, ni en Sanitas ni e Nueva EPS ni en Compensar, en ninguna. ¿Qué se hizo con las intervenciones de Sanitas y de Nueva EPS? Se quitó o se separó del cargo al representante legal.

Se separó a la junta directiva y se separó a la junta de accionistas, y se delegó a una persona encargada de la gerencia y se le sumó una junta asesora que son representación de los acreedores de esa EPS para que se tomen las decisiones gerenciales y administrativas, para garantizar y preservar, respetar el derecho a la salud dentro de estos procesos.

Los afiliados siguen afiliados. Las prestaciones tienen que seguir continuando. Todos los empleados de la EPS siguen trabajando, los contratos siguen vigentes, se cambia el gerente. Es un cambio de gerente, por así decirlo, para revisar qué es lo que está pasando allá. Y además la Superintendencia de ahora en adelante va a dar órdenes para que estos cumplimientos se den, es decir, para que haya transparencia, para que no se pierdan recursos ni ningún tipo de atención en salud; para que disminuyan las quejas que se están presentando en el sistema de salud. Y este es el símil que estamos haciendo. Hay una nueva administración, pero la empresa sigue constituida. Esa es la intervención que hemos tomado tanto con Sanitas como con Nueva EPS.

YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO